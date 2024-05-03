Хотите похудеть — ешьте больше! Что такое реверсивная диета и насколько она эффективна
Часто бывает так: мы сокращаем калорийность, переходим к сбалансированному питанию и начинаем худеть. Несколько месяцев вес тает на глазах. Но в какой-то момент прогресс останавливается. Хотя вы не стали есть больше и не изменили образ жизни, последние лишние килограммы на боках или на бедрах не хотят уходить. Что их держит? Метаболическая адаптация — набор механизмов, которые организм пускает в ход, реагируя на снижение веса, пишет rus.delfi.lv
У вас изменился базовый метаболизм. Сколько калорий организм тратит на поддержание жизнедеятельности, зависит в том числе от веса тела. Вы сбросили вес, и организм стал тратить меньше энергии на поддержание жизнедеятельности. Например, изначально ваш базовый метаболизм составлял 1900 ккал в день. Вы сократили потребление до 1600 ккал, создали дефицит в 300 ккал и благодаря этому сбросили целых 15 кг. Но теперь ваш базовый метаболизм снизился до 1600 ккал, а значит, никакого дефицита калорий уже нет.