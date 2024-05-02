5 неловких вопросов о сексе и честные ответы на них

Наладить интимные отношения в такой ситуации можно, например, разнообразив сексуальные практики. Это может быть не только секс с проникновением, а оральный секс, массаж или мастурбация. Как отмечает сексолог, обговаривать разные потребности в частоте занятий сексом — это нормально, как и заниматься, например, мастурбацией „при наличии живого партнера“.

Либидо связано с половой конституцией человека — она, в свою очередь, индивидуальна. По этой причине „желание секса“ у вас и вашего партнера может быть различным, и при такой проблеме важно „двигаться друг к другу“ и уметь говорить об этом.

Острым вопросом для родителей может стать и вопрос инструментов предохранения — презервативы и контрацептивы Никулин советует давать не лично в руки. Показать, что такие вещи есть в зоне доступа, а подростку „не нужно будет краснеть“ и просить или и вовсе отказываться от покупки презерватива, поможет снять табу с этого вопроса.

„Сексолог также обращает внимание и на опасность мифов вокруг предохранения в сексе — и эту тему обсуждать необходимо, даже „если ребенок уже взрослый“.

„Если ребенку 16-17 лет, не думайте, что он знает все, — предупреждает Никулин. — В этот момент я бы точно рассказал про контрацепцию, может быть, вместе пошел бы к гинекологу или урологу, чтобы это объяснил он“.

Сексолог также отмечает, что говорить с детьми о сексе нужно „поэтапно“. Так, например, уже в 3-5 лет можно попробовать объяснить ребенку, что такое половые органы. „Он вряд ли будет спрашивать о деторождении в этом возрасте“, — успокаивает Никулин. Затем, в 6-7 лет, „на понятном и безопасном“ языке можно проговорить вопрос появления детей на свет — к примеру, рассказывая о животных. Сделать это можно и через книги, просто предложив ребенку прочитать их самостоятельно или вместе с ним.

Многих родителей беспокоит вопрос полового воспитания ребенка — не все знают, когда это стоит начинать делать и в какой форме. Никулин советует родителям быть открытыми в общении с детьми, акцентировать внимание на взаимопонимании, поддержке детей и готовности им помочь в трудной ситуации.

„Давление и стереотипы мешают получать удовольствие разными способами в сексе обычными людям с обычными телами и жить простой, человеческой половой жизнью“, — говорит Никулин.

3. Что делать, если секса в отношениях стало меньше?

Иногда бывает так, что мужчина по какой-то причине отказывается от секса и избегает вопросов на эту тему со стороны своего партнера. „Первое, чего он боится, — столкнуться со своей непривлекательностью, несостоятельностью как мужчина, — объясняет Никулин. — У многих мужчин такое есть, хотя я вижу тенденцию, что молодое поколение более открыто говорит о сексе, и мужчины, и женщины“.

В таких случаях Никулин советует обсудить проблему с партнером. Сделать это можно, подчеркнув свои чувства к нему (или к ней — этот метод применим для обоих партнеров, независимо от пола): „Есть один момент, который мне с тобой, как с любимым человеком, важно проговорить. Я предполагаю, что он будет болезненным для тебя, но он не про то, что ты какой-то не такой, а про то, что я тебя люблю и эта близость важна мне только с тобой, а не кем-то другим“.

Если говорить об этом неловко, то можно написать письмо. „Начать можно с того, что вам нравятся ваши отношения, объяснить, почему вы начали это письмо, и упомянуть что-то позитивное, и дальше перейти к самому важному моменту. Например, если у нас получится увеличить количество близости, я буду самым счастливым человеком на свете“, — приводит пример сексолог.

По его словам, это хороший способ „как-то по-другому“ рассказать о том, что „творится в твоей душе“.

4. Как поступить, если партнер больше не привлекает?

„Если вы понимаете, что вы не хотите мужа и он перестал быть для вас сексуальным, ничего нет плохого, чтобы сказать: „Я грущу или я переживаю по поводу того периода, который был раньше. Мне все так же хочется любви и секса, но я чувствую, как мое тело охлаждается. Давай подумаем, что мы можем сделать““, — объясняет Никулин. При этом очень важно не зацикливаться на внешности и объективизации партнера, а говорить о том, что можно исправить вместе.

„Секс может быть великолепным и в 50, и в 60 лет. Если что-то идет не так, я бы рекомендовал перезагрузить отношения“, — советует сексолог. Можно попробовать новые формы прелюдии или сексуальных практик, необычные свидания, пространство сексуальной близости. Иногда может потребоваться и психотерапия, если проблемы в отношениях кроются в психологии и вашем отношении к партнеру в целом.

5. Что такое „женский оргазм“?

„Мне бы хотелось развеять миф, что есть какие-то разные оргазмы с разными точками. Оргазм, любой — он клиторальный“, — отмечает Никулин, добавляя, что многое зависит и от работы нашего мозга: важно, чтобы окружающая обстановка не была стрессовой, мы сами не были скованы страхами и переживаниями, а партнер не допускал действий, которые могли бы быть нам неприятны.