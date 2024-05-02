„Нет, мне не показалось“: 6 способов защититься от газлайтинга в отношениях

„Газлайтинг“ стал словом 2022 года по версии американского словаря Уэбстера, так как многие стали употреблять его к месту и не к месту. Важно помнить, в реальности за этим модным термином скрывается одна из опаснейших форм эмоционального насилия, которое может причинить серьезный вред вашей психике. Вне зависимости от того, осознанный это подход партнера к отношениям или нет.

Признаки того, что вы стали жертвой газлайтера

Отрицание реальных фактов

Задуматься стоит, если в ответ на ваши претензии партнер то и дело отвечает, что вам померещилось, что вы снова все себе навыдумывали. Конечно, такое может быть, но обычно интуиция нас подводит редко, и мы можем отчетливо распознать, что происходит, например, если партнер нас игнорирует или флиртует с кем-то еще.

Интереснее всего, когда человек пересказывает вам ситуацию „со своей колокольни“ и оказывается, что вы вообще все не так поняли. Порой трактовки двух людей расходятся самым абсурдным образом, хотя речь идет об одной и той же ситуации. Цель газлайтера здесь — ввести вас в заблуждение, чтобы вы перестали доверять собственным чувствам.

Обвинение в неадекватности

Если отрицание фактов происходит регулярно, то рано или поздно манипулятор навесит на вас ярлык — так вы превращаетесь в „истеричку“, „паникершу“, „ревнивицу“, „глупышку“. Каждый раз, когда вы захотите высказать свое мнение по поводу спорной ситуации, вы будете слышать что-то в духе „Опять ты за свое“, „Снова ты не в духе“, „Дай без вот этих твоих сцен!“, „Почему ты снова такая дерганая?“, „Снова не понимаешь очевидных вещей“.

В итоге вы сами себя начнете воспринимать как неуравновешенную и неадекватную личность, ведь любое проявление эмоций партнер маркирует как ненормальное. А если станете оправдываться, то столкнетесь с жесткой критикой и даже агрессией. В итоге вы все чаще будете ощущать себя тревожно и напряженно. Сомневаться не только в своих выводах, но и в своих чувствах.

Внушение чувства вины