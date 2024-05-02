„Нет, мне не показалось“: 6 способов защититься от газлайтинга в отношениях
Систематическое эмоциональное давление со стороны партнера может обернуться для вас огромными проблемами, поэтому важно как можно раньше отследить симптомы газлайтинга в отношениях и принять меры.
„Газлайтинг“ стал словом 2022 года по версии американского словаря Уэбстера, так как многие стали употреблять его к месту и не к месту. Важно помнить, в реальности за этим модным термином скрывается одна из опаснейших форм эмоционального насилия, которое может причинить серьезный вред вашей психике. Вне зависимости от того, осознанный это подход партнера к отношениям или нет.
Признаки того, что вы стали жертвой газлайтера
Отрицание реальных фактов
Задуматься стоит, если в ответ на ваши претензии партнер то и дело отвечает, что вам померещилось, что вы снова все себе навыдумывали. Конечно, такое может быть, но обычно интуиция нас подводит редко, и мы можем отчетливо распознать, что происходит, например, если партнер нас игнорирует или флиртует с кем-то еще.
Интереснее всего, когда человек пересказывает вам ситуацию „со своей колокольни“ и оказывается, что вы вообще все не так поняли. Порой трактовки двух людей расходятся самым абсурдным образом, хотя речь идет об одной и той же ситуации. Цель газлайтера здесь — ввести вас в заблуждение, чтобы вы перестали доверять собственным чувствам.
Обвинение в неадекватности
Если отрицание фактов происходит регулярно, то рано или поздно манипулятор навесит на вас ярлык — так вы превращаетесь в „истеричку“, „паникершу“, „ревнивицу“, „глупышку“. Каждый раз, когда вы захотите высказать свое мнение по поводу спорной ситуации, вы будете слышать что-то в духе „Опять ты за свое“, „Снова ты не в духе“, „Дай без вот этих твоих сцен!“, „Почему ты снова такая дерганая?“, „Снова не понимаешь очевидных вещей“.
В итоге вы сами себя начнете воспринимать как неуравновешенную и неадекватную личность, ведь любое проявление эмоций партнер маркирует как ненормальное. А если станете оправдываться, то столкнетесь с жесткой критикой и даже агрессией. В итоге вы все чаще будете ощущать себя тревожно и напряженно. Сомневаться не только в своих выводах, но и в своих чувствах.
Внушение чувства вины
Партнер во время каждой ссоры надевает на себя „белое пальто“, перекладывая на вас всю ответственность за случившееся. Вы снова эгоистичны, ревнивы, нервны — и далее по списку. Все эти ваши качества — причина его поведения, которое вам не нравится. Он снова не переночевал дома? Так это потому что вас уже невозможно выносить. Ребенок опять подрался в школе? Пора бы уже задуматься о своих материнских обязанностях.
Обесценивание вас как личности
На самом деле оно началось еще задолго до того, как вы это почувствовали, ведь истинный манипулятор воспринимает человека перед ним исключительно как объект, с которым можно взаимодействовать так, как ему хочется, играя его чувствами. Но со временем в ваш адрес начнут звучать все более прямые заявления о вашей неполноценности, партнер будет все больше преувеличивать ваши недостатки, акцентируя на неприятных чертах внешности и характера.
Газлайтер также постарается изолировать вас от общества, заявив, что все ваши родные не стоят внимания, а друзья — не те, что нужны. В итоге вы оказываетесь с ним наедине, постепенно скатываясь в настоящую депрессию. „Кто тебе на самом деле скажет правду?“ — говорит, наконец, газлайтер, и вы понимаете, что третьего и четвертого мнения вам и правда узнать уже не у кого. И начинаете воспринимать его точку зрения как единственно верную.
Стадии отношений с газлайтером
Отрицание: поначалу вы будете отрицать происходящее, оправдывая манипулятора. Вы его и правда любите, а он — вас, и ничего плохого он вам не желает.
Сопротивление: ссоры становятся все более ожесточенными, вы ловите себя на том, что вечно оправдываетесь, ищете какие-то новые аргументы, чтобы убедить человека, что с вами все в порядке и вы правы.
Зависимость: в итоге вы становитесь очень удобными и послушными для партнера, выполняя все его прихоти и забывая о собственных желаниях и потребностях. Контроль над ситуацией потерян.
Как бороться с газлайтером
1. Мыслите критически
Смотрите на происходящее со стороны, как будто кино в главной роли с собой.
2. Не разрывайте социальные контакты
Чаще встречайтесь с родными и друзьями, узнавайте их мнение, интересуйтесь их жизнью.
3. Обратитесь к психологу
Если вы чувствуете, что что-то не так, и подозреваете, что стали жертвой газлайтинга, можно обратиться к специалисту, чтобы обсудить с ним эту ситуацию.
4. Прекратите самобичевание
Постарайтесь не винить себя за все подряд, ведь вы не можете быть ответственны за каждый аспект жизни в малейших его проявлениях.
5. Не оправдывайтесь
Это тоже, конечно, манипуляция, но газлайтер может думать о вас что угодно. Главное — то, что о себе думаете вы.
6. Перестаньте общаться с манипулятором
Если на ваши претензии человек не реагирует, не признает, что он делает что-то не так и обижает вас, лучше всего прекратить отношения.