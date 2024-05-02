Откройте для себя вкусы итальянской кухни: итальянец знакомит с домашними блюдами и рассказывает, чего ему больше всего не хватает в Эстонии

Какие блюда являются традиционными для итальянских семей?

Итальянские домашние блюда варьируются от региона к региону, но в целом чаще всего готовят следующие блюда из пасты:

Лазанья (слоеная запеканка из листов лазаньи с сыром, соусом бешамель и говяжьим фаршем в томатном соусе)

Пармиджана (слоеная запеканка с баклажанами, сыром и томатным соусом)

Паста аль форно (запеченная паста с сыром, томатным соусом и соусом бешамель)

Спагетти карбонара (спагетти в сырном соусе с итальянским беконом)

Спагетти болоньезе (спагетти с говяжьим фаршем в томатном соусе)

Спагетти алла аматричана (спагетти в томатном соусе с сыром Пекорино и беконом из свиной щеки)

Кроме того, итальянцы любят готовить дома морепродукты во фритюре, в основном треску и кальмары, а также стейк из говядины на гриле. Полента, или в нашем понимании каша из кукурузной муки, также часто присутствует на столе в итальянских семьях, и, конечно, важное место занимают ломтики помидоров с сыром моцарелла и базиликом.

По чему больше всего скучает местный итальянец?

Ответ на этот вопрос также во многом связан с регионом Италии, откуда родом наш собеседник. В некоторых регионах основные блюда больше связаны с морепродуктами, а в других – с мясом. Итальянец, с которым мы беседовали, родом из региона, где морепродукты занимали очень важное место, и именно поэтому он подчеркивает, что больше всего скучает по свежим морепродуктам. Он отмечает, что в Эстонии очень сложно найти качественные свежие морепродукты: рыбу, мидии, кальмары. Он привык к морепродуктам, выловленным в море недалеко от своего родного города, и предпочитает не есть морепродукты, продаваемые в Эстонии, поскольку свежесть и вкус для него не те.

Поскольку помидоры играют очень важную роль в итальянской кухне, вкус помидоров тоже не совсем тот, к которому он привык на родине. Мы ничего не можем поделать с расположением Эстонии, где гораздо меньше тепла и солнца, чем в Италии, что имеет решающее значение для помидоров.