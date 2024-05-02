Откройте для себя вкусы итальянской кухни: итальянец знакомит с домашними блюдами и рассказывает, чего ему больше всего не хватает в Эстонии
В Maxima проходит кампания (до 6 мая), в рамках которой продукты, произведенные в Италии и подходящие для итальянской кухни, продаются по очень хорошим ценам. Поэтому мы спросили живущего в Эстонии итальянца о том, какие блюда являются традиционными для итальянцев и по каким вкусам он больше всего скучает, живя в Эстонии. Читайте подробнее о том, на что обратил внимание местный итальянец и какие блюда часто присутствуют на столе в итальянских семьях.
Какие блюда являются традиционными для итальянских семей?
Итальянские домашние блюда варьируются от региона к региону, но в целом чаще всего готовят следующие блюда из пасты:
Лазанья (слоеная запеканка из листов лазаньи с сыром, соусом бешамель и говяжьим фаршем в томатном соусе)
Пармиджана (слоеная запеканка с баклажанами, сыром и томатным соусом)
Паста аль форно (запеченная паста с сыром, томатным соусом и соусом бешамель)
Спагетти карбонара (спагетти в сырном соусе с итальянским беконом)
Спагетти болоньезе (спагетти с говяжьим фаршем в томатном соусе)
Спагетти алла аматричана (спагетти в томатном соусе с сыром Пекорино и беконом из свиной щеки)
Кроме того, итальянцы любят готовить дома морепродукты во фритюре, в основном треску и кальмары, а также стейк из говядины на гриле. Полента, или в нашем понимании каша из кукурузной муки, также часто присутствует на столе в итальянских семьях, и, конечно, важное место занимают ломтики помидоров с сыром моцарелла и базиликом.
По чему больше всего скучает местный итальянец?
Ответ на этот вопрос также во многом связан с регионом Италии, откуда родом наш собеседник. В некоторых регионах основные блюда больше связаны с морепродуктами, а в других – с мясом. Итальянец, с которым мы беседовали, родом из региона, где морепродукты занимали очень важное место, и именно поэтому он подчеркивает, что больше всего скучает по свежим морепродуктам. Он отмечает, что в Эстонии очень сложно найти качественные свежие морепродукты: рыбу, мидии, кальмары. Он привык к морепродуктам, выловленным в море недалеко от своего родного города, и предпочитает не есть морепродукты, продаваемые в Эстонии, поскольку свежесть и вкус для него не те.
Поскольку помидоры играют очень важную роль в итальянской кухне, вкус помидоров тоже не совсем тот, к которому он привык на родине. Мы ничего не можем поделать с расположением Эстонии, где гораздо меньше тепла и солнца, чем в Италии, что имеет решающее значение для помидоров.
Наконец, он отмечает, что говяжий фарш, продаваемый в наших магазинах, значительно жирнее, чем тот, что продается в Италии. Может ли это быть связано с тем, что нашему скоту приходится жить в более разнообразном, особенно прохладном климате, и поэтому его мясо имеет более высокую жирность? К сожалению, мы не можем назвать точную причину этого, так как это уже вопрос к животноводам.
Готовьте любимые блюда итальянской кухни дома по доступной цене
Мы можем отправиться в Италию, чтобы насладиться подлинным вкусом, но, чтобы внести разнообразие в наше меню, мы также хотели бы приготовить дома некоторые из самых любимых блюд итальянской кухни из доступных нам ингредиентов. Кампания итальянских вкусов, проходящая в Maxima, предлагает для этого идеальную возможность. Будь то итальянский сыр моцарелла, соусы для пасты, оливки, каперсы или даже необходимые кофейные зерна – все это представлено в рамках кампании по отличным ценам. Кроме того, в ассортименте вы также найдете итальянские вина и игристые вина. Кампания продлится до 06.05.2024.
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