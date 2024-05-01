Правила ухода за кожей после солнечных ванн – вы забываете об этом

Увлажняем кожу

Даже если вы можете похвастаться идеальной кожей без признаков воспалений и шелушений, необходимо подобрать хорошее увлажняющее средство на летний сезон. „Если игнорировать этот пункт, может обнаружить, что у вас развивается гиперкератоз — кожа покрывается слоем мертвых клеток, который провоцирует всевозможные проблемы вроде угрей и обезвоживания“, — комментирует дерматолог. Увлажнять кожу после загара необходимо ежедневно.

Защита от солнца

Когда кожа приобретает золотистый оттенок, многие забрасывают средства с защитой от УФ-лучей, считая, что такую кожу уже не берет солнце. Наш эксперт спешит не согласиться. „Пока вы активно загораете, отказываться от защитных средств нельзя, так как кожа не может выдержать такое количество солнечных лучей без поддержки SPF“, — говорит дерматолог.

Очищение и отшелушивание

Летом коже необходимо легкое отшелушивание, особенно если у вас жирный тип. „Конечно, никаких кислот и агрессивных пилингов, но вы можете посоветоваться со своим косметологом, который подберет для вас состав, чтобы раз в месяц тщательно очищать кожу от омертвевших частичек“, — советует эксперт по коже. Как вариант, для домашнего использования летом вы можете приобрести энзимную пудру или пилинг-скатку.