Предсказания на май от эстонского таролога Ольги Худяковой: „Девиз месяца – с понедельника в новую жизнь“(2)
Последний месяц весны будет посвящен решению денежных вопросов. Хорошим он будет для тех, кто что-то предпринимает: если вы упорно ищете новую работу, то обязательно найдете. Если у вас в планах уже давненько было повысить свою квалификацию, то май отлично подойдет для того, чтобы начать воплощать свою мечту в реальность. Читай прогноз на май от
Девиз мая – „с понедельника в новую жизнь“. Это касается как денежных, так и любовных вопросов. Сейчас не время медлить и ждать, что все разрешиться само собой. Если придерживаться такой позиции, то можно просто-напросто проворонить свой шанс.
Овен
Аркан Сила, Звезда и Маг
Для овнов май будет благоприятным месяцем. Главный совет месяца - больше визуализируйте, потому что сейчас мечты и желания должны исполняться со скоростью света, главное знать конкретно, что вы хотите получить. Также это благоприятное время для того, чтобы начать новые отношения. Атмосфера мая будет для вас очень романтичной, будьте готовы к тому, что вам часто придется ходить на свидания и получать комплименты от противоположного пола.
Телец
Аркан Луна, Сила и Справедливость
Помните, что в мае последнее слово обязательно должно остаться за вами. Вам необходимо отстаивать свои права и границы. Если видите, что где-то с вами поступают не справедливо, обязательно выскажите свое мнение по этому поводу, помните, что правда и закон будет на вашей стороне.
Для того, чтобы не показаться родным и близким холодным и черствым, постарайтесь разбавить обстановку воспоминаниями приятных моментов из вашего совместного прошлого.
Близнецы
Аркан Умеренность, Отшельник и Сила
В мае вы можете почувствовать себя особенно усталым. Если вам кажется, что накопившийся проблемы и дела решить невозможно, то вы ошибаетесь. Главное не впадать в депрессию, начните с малого. Выберете самое легкое дело, сделайте и не забудьте себя за это похвалить. В последний осенний месяц вас будет спасать рутина. Чем стабильнее расписание, тем спокойнее на душе.
Это время хорошо проводить на едине с самим собой, избегайте шумных компаний.
Рак
Аркан Справедливость, Верховная Жрица и Колесо Фортуны
В этом месяце вас никак не должна подводить интуиция. Вы как будто сможете предугадывать события наперед, иногда это будет даже пугать. Месяц стабильный для семейных отношений, что порой может становиться даже скучно. Также старайтесь не упустить свой шанс. Для одиноких сердец – это возможность нового знакомства, а для тех, кого волнует рабочие вопросы – их решение.
Лев
Аркан Император, Влюбленные и Луна
Май просто вскружит вам голову, событий должно произойти много, но, увы, не всегда они будут приятными. Есть большая вероятность попасть в просак. Поэтому хорошо продумывайте свою речь и действия, особенно если это касается работы. Постарайтесь быть как можно более прямолинейным. Готовьтесь к тому, что собеседник будет искать подтекст в каждом вашем предложении.
Если вы намереваетесь совершить какую-либо покупку, то товар лучше всего искать в интернете, будь то новый дом или какая-нибудь безделушка, которой вы хотите украсить свой интерьер.
Дева
Аркан Дьявол, Императрица и Маг
Женщины девы – будьте аккуратны в мае. Есть большой риск попасть в не очень хорошую компанию, поэтому тщательнее выбирайте спутника. Если это новое знакомство в интернете – не торопитесь терять голову и соглашаться на свидание, изучите человека получше.
Девам следует быть более сдержанными в семейных делах. Ваш спутник может бояться сказать лишнее слово, потому что будет чувствовать от вас сильное напряжение. Чтобы избежать подобного рода проблем постарайтесь уйти с головой в работу, тогда на конфликты времени у вас просто не останется.
Весы
Аркан Умеренность, Отшельник и Дьявол
В мае вам срочно понадобятся свежие и новые идеи, потому что вы почувствуете, как уже все наскучило. Провести время в кругу друзей за бокалом вина, а может даже и не одним- лучший вариант, чтобы развеется. Постарайтесь в мае попробовать что-то такое, чего вы никогда не делали. Может быть купить билеты на концерт малоизвестного исполнителя или приготовить экзотический ужин.
Скорпион
Аркан Справедливость, Верховная Жрица и Колесо фортуны
В мае необходимо стараться оставаться максимально скрытым, не говорите окружающим о ваших планах. В отношениях с партнером держите интригу до самого конца. Вы должны быть окутаны тайной и загадкой. Именно это и будет притягивать к вам других людей. Если вы не готовы в данный момент из двух вариантов выбрать один, то в мае можно тянуть резину.
Стрелец
Аркан Императрица, Влюбленные и Луна
Женщины стрельцы будут оставаться в центре мужского внимания весь месяц. Старайтесь не создавать двусмысленных ситуация, особенно если вы уже и так замужем.
В последний весенний месяц можно почувствовать свое бессилие, как бы вы не пытались что- либо поменять, результат будет оставаться прежнем. Все кругом будет намекать на то, что вам пора отдохнуть и позволить себе денек другой ничего не делать и никуда не спешить.
Козерог
Аркан Мир, Влюбленные и Луна
Вам ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве, попробуйте максимально расписать свой досуг: поход в кино, встречи с друзьями, совместные мероприятия с коллегами. Сейчас очень важно не замкнуться в себе, а продолжать общение. Именно так вы сможете восполнить свою энергию, а заодно и получить очень полезный совет.
Водолей
Аркан Императрица, Умеренность и Отшельник
Май должен быть пройти спокойно, постарайтесь следовать своим обычаям и традициям. Если по субботам принято ходить в гости к родителям, то ни в коем случае не отменяйте визит. Найдите баланс как в работе, так и в личной жизни. Также избегайте конфликтов и не споров. Очень важно не расплескивать свою энергию впустую, сейчас она вам очень нужна.
Рыба
Аркан Мир, Влюбленные и Луна
Май – отличное время для того, чтобы оставить тех людей или ситуации, которые вас выбивали из колеи. Очень важно помнить о том, что в одну реку дважды не войти, а разбитую чашку не склеить. Постарайтесь меньше доверять людям, тогда и не придется
так много переживать. Месяц подойдёт для того, чтобы подвести итоги, что-то осмыслить, а после двигаться вперед.
Май хорош также и в денежных вопросах, у вас может получиться отложить небольшую сумму.