Предсказания на май от эстонского таролога Ольги Худяковой: „Девиз месяца – с понедельника в новую жизнь“

Девиз мая – „с понедельника в новую жизнь“. Это касается как денежных, так и любовных вопросов. Сейчас не время медлить и ждать, что все разрешиться само собой. Если придерживаться такой позиции, то можно просто-напросто проворонить свой шанс.

Овен

Аркан Сила, Звезда и Маг

Для овнов май будет благоприятным месяцем. Главный совет месяца - больше визуализируйте, потому что сейчас мечты и желания должны исполняться со скоростью света, главное знать конкретно, что вы хотите получить. Также это благоприятное время для того, чтобы начать новые отношения. Атмосфера мая будет для вас очень романтичной, будьте готовы к тому, что вам часто придется ходить на свидания и получать комплименты от противоположного пола.

Телец

Аркан Луна, Сила и Справедливость

Помните, что в мае последнее слово обязательно должно остаться за вами. Вам необходимо отстаивать свои права и границы. Если видите, что где-то с вами поступают не справедливо, обязательно выскажите свое мнение по этому поводу, помните, что правда и закон будет на вашей стороне.

Для того, чтобы не показаться родным и близким холодным и черствым, постарайтесь разбавить обстановку воспоминаниями приятных моментов из вашего совместного прошлого.

Близнецы

Аркан Умеренность, Отшельник и Сила

В мае вы можете почувствовать себя особенно усталым. Если вам кажется, что накопившийся проблемы и дела решить невозможно, то вы ошибаетесь. Главное не впадать в депрессию, начните с малого. Выберете самое легкое дело, сделайте и не забудьте себя за это похвалить. В последний осенний месяц вас будет спасать рутина. Чем стабильнее расписание, тем спокойнее на душе.

Это время хорошо проводить на едине с самим собой, избегайте шумных компаний.

Рак

Аркан Справедливость, Верховная Жрица и Колесо Фортуны