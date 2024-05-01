Банановая диета для похудения: как „солнечные“ фрукты помогают сбросить вес

Банановая диета: плюсы и минусы

Банановая диета весьма популярна. Отчасти за эффективность, но также и за свой приятный вкус. Согласитесь, намного легче съесть пусть даже шестой по счету банан подряд, чем шестую чашку риса или шестой кусок отварной грудки…

Достоинства банановой диеты для похудения заключаются прежде всего в том, что бананы содержат массу полезных веществ и при этом обладают очистительными свойствами — выводят токсины и стимулируют работу кишечника. Бананы богаты витаминами, а также ценным калием, который благотворно влияет на процесс обмена веществ и состояние кожи.

Другим очевидным плюсом банановой диеты является тот факт, что, в отличие от несоленого риса, капусты или, скажем, гречки, есть бананы — одно удовольствие. Кроме того, это весьма сытный фрукт, поэтому чувства голода можно не опасаться, особенно, если вы решите худеть с помощью банановой диеты больше двух-трех дней.

К недостаткам банановой диеты для похудения можно отнести лишь скудность рациона (но этот минус касается всех монодиет), поэтому людям с различными хроническими заболеваниями лучше забыть о таком способе похудения.

Какие именно бананы подойдут для диеты

Для банановой диеты в контексте похудения годятся далеко не любые фрукты. Например, следует избегать употреблять зеленые или чересчур крепкие бананы, которые кажутся не спелыми, а также маленькие бананы (широко распространены в некоторых странах Азии).

Выбирать следует спелые, мягкие свежие фрукты с кожурой ярко-желтого цвета. Чистить плоды следует тщательно, убирая не только кожуру, но и белые нити. Кроме того, для банановой диеты не подходят сушеные бананы — по калорийности они превосходят свежие фрукты в несколько раз! То же самое касается и жареных бананов.

Итак — для диеты подходят только свежие спелые крупные бананы желтого цвета — именно они и помогают нам быстро похудеть.

Банановая диета: 3-дневный вариант