Банановая диета для похудения: как „солнечные“ фрукты помогают сбросить вес(1)
Банановая диета для похудения относится к разряду краткосрочных монодиет. Обычно продолжительность банановой диеты составляет от 3 до 7 дней, за время которых теряется примерно 4-6 кг. Ощутимый плюс банановой диеты в том, что она довольно легко переносится, ведь бананы — это сытный и вкусный продукт. А есть ли минусы у банановой диеты? Разберемся!
Банановая диета: плюсы и минусы
Банановая диета весьма популярна. Отчасти за эффективность, но также и за свой приятный вкус. Согласитесь, намного легче съесть пусть даже шестой по счету банан подряд, чем шестую чашку риса или шестой кусок отварной грудки…
Достоинства банановой диеты для похудения заключаются прежде всего в том, что бананы содержат массу полезных веществ и при этом обладают очистительными свойствами — выводят токсины и стимулируют работу кишечника. Бананы богаты витаминами, а также ценным калием, который благотворно влияет на процесс обмена веществ и состояние кожи.
Другим очевидным плюсом банановой диеты является тот факт, что, в отличие от несоленого риса, капусты или, скажем, гречки, есть бананы — одно удовольствие. Кроме того, это весьма сытный фрукт, поэтому чувства голода можно не опасаться, особенно, если вы решите худеть с помощью банановой диеты больше двух-трех дней.
К недостаткам банановой диеты для похудения можно отнести лишь скудность рациона (но этот минус касается всех монодиет), поэтому людям с различными хроническими заболеваниями лучше забыть о таком способе похудения.
Какие именно бананы подойдут для диеты
Для банановой диеты в контексте похудения годятся далеко не любые фрукты. Например, следует избегать употреблять зеленые или чересчур крепкие бананы, которые кажутся не спелыми, а также маленькие бананы (широко распространены в некоторых странах Азии).
Выбирать следует спелые, мягкие свежие фрукты с кожурой ярко-желтого цвета. Чистить плоды следует тщательно, убирая не только кожуру, но и белые нити. Кроме того, для банановой диеты не подходят сушеные бананы — по калорийности они превосходят свежие фрукты в несколько раз! То же самое касается и жареных бананов.
Итак — для диеты подходят только свежие спелые крупные бананы желтого цвета — именно они и помогают нам быстро похудеть.
Банановая диета: 3-дневный вариант
Считается, что банановая диета для быстрого похудения — это относительно легкий способ сбросить лишние килограммы. Но следует помнить, что у банановой монодиеты существуют временные ограничения.
Первый рекомендованный срок похудения с помощью бананов — 3 дня. В этом варианте допускается употреблять лишь 3-4 фрукта за сутки, чередуя их с приемами обезжиренного молока или кефира. Схема следующая: съедаете один банан, через полтора часа выпиваете стакан молока или кефира. Спустя 2 часа — снова банан. Через полтора часа — снова молоко или кефир. Последний прием — не позднее 20 часов.
Вариант недельной банановой диеты для похудения
Недельная схема банановой диеты считается более щадящей. Тем не менее и она позволяет сбрасывать до 1 кг за сутки. В данном случае никакие добавки не допускаются — едим только бананы, зато в любом количестве.
Из напитков на банановой диете разрешены только негазированная вода и листовой зеленый чай. Если голод замучает — съешьте еще один банан. А если банан „в горло не идет“ — значит, вы не голодны по-настоящему, а просто организм требует разнообразия, которое вполне можно отложить до конца диеты.
Остается только добавить, что к числу эффективных фруктовых диет относится не только банановый рацион. Быстро похудеть можно также на яблочной диете или, скажем, на грейпфрутовой диете. Одним словом — выбор всегда есть! Главное — проконсультироваться с врачом.