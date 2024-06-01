01.06.2024, 17:35
Физической близости мало. Почему эмоциональная близость — краеугольный камень счастливых отношений?
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Интимная близость в отношениях необходима. И это не только секс. Эмоциональная близость тоже чрезвычайно важна для того, чтобы чувствовать себя защищенным, понятым и любимым. И построить ее не так-то просто. Как научиться доверять другим не только свои мечты и цели, но и свои страхи? Разбирался Delfi Life.
Эмоциональная близость — это знакомство с партнером на гораздо более глубоком уровне. Когда вы достигли этого уровня, вы чувствуете себя в безопасности с человеком, можете показать ему самую уязвимую версию себя и доверяете ему.
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