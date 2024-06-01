Физической близости мало. Почему эмоциональная близость — краеугольный камень счастливых отношений?

Интимная близость в отношениях необходима. И это не только секс. Эмоциональная близость тоже чрезвычайно важна для того, чтобы чувствовать себя защищенным, понятым и любимым. И построить ее не так-то просто. Как научиться доверять другим не только свои мечты и цели, но и свои страхи? Разбирался Delfi Life.