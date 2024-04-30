Эротический гороскоп: соблазняем по знаку зодиака(3)
Вы можете верить в астрологию, а можете и не верить, но Овен, Рак и Скорпион все равно будут вести себя в постели совершенно по-разному. Рассказываем про эрогенные зоны всех 12 знаков зодиака.
Овен
Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни — тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во „взвинченном“ состоянии Овны становятся особенно чувственными.
Эрогенные зоны — уши и голова. Они „тают“ от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими „экспертами по поцелуям“, они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.
Телец
Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью „растягивать“ удовольствие. Спешка для них — это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца — тот, кто умеет запасаться терпением. Эрогенные зоны — это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.
Близнецы
Для представителей этого знака особую роль играет разнообразие. Они очень любопытны и обожают пробовать все новое — этот же принцип распространяется и на секс. Главное правило — никакой рутины и однообразных занятий любовью, иначе Близнец быстро исчезнет из вашей постели. Но, несмотря на это, мужчину-Близнеца трудно назвать настоящим мачо. Для него флирт и процесс соблазнения гораздо более привлекательны, чем непосредственный контакт тел.
Для того, чтобы приворожить Близнеца, как можно чаще прикасайтесь к его рукам и груди, особого внимания заслуживают пальцы и… подмышки. Близнец — тот самый мужчина, который даже в постели не прочь поговорить. Это он оценит ваши „горячие“ комментарии к процессу.
Рак
Ранимые Раки больше всего ценят нежность — и „сюси-пуси“ в постели. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, демонстрируя таким образом высшую степень доверия. Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах. Обратите особое внимание на его ушные раковины. Раки — весьма консервативные любовники и не одобряют акробатику в постели, так что можно не учить наизусть „Камасутру“.
Лев
Львы обожают быть в центре внимания и не изменяют своим привычкам и в кровати. Они обожают массаж и, в принципе, не против продемонстрировать, как именно их нужно ласкать. „Львиная“ эрогенная зона расположена по обе стороны от позвоночного столба — проведите по ней ладонями сверху вниз. Еще одно чувствительное местечко — нижняя губа, вспомните об этом, когда приметесь целоваться.
Дева
Мужчина-Дева практически никогда не теряет головы и может спокойно противостоять даже самому изощренному искушению. Но если его разум (а не сердце) однажды решил сказать „Да“, то мужчина начнет со стратегического планирования секса, будто не любовью заниматься собирается, а решает задачку в несколько действий.
Для того, чтобы Дева получил удовольствие от секса, в спальне должно быть не просто прибрано, а стерильно чисто. Его эрогенные зоны — это колени, локти и область вокруг пупка. Дева обожает, когда его лицо осыпают поцелуями, а тихая музыка, эротический фильм или книга способны пробудить его сексуальную фантазию.
Весы
Для того, чтобы мужчина-Весы настроился на романтическо-эротический лад, необходимо хоть немного роскоши. Он придет в восторг от шелковых простыней и ледяной бутылки шампанского в серебряном ведерке. Представитель этого знака, в первую очередь, реагирует на визуальные образы, так что рискните — станцуйте ему стриптиз, а затем переходите к шампанскому.
Весы обожают быть объектом соблазнения и с удовольствием отдают инициативу в женские руки. Эрогенные зоны — область от поясницы и ниже. Стимуляция этой зоны, впрочем, как и нежные поцелуи в живот, способны разжечь его страсть.
Скорпион
Скорпионы обожают делать тайну из своих сексуальных предпочтений, а партнеру только и остается, что научиться без слов понимать, чего хочет загадочный Скорпион. Если вы хотите быть с ним долго, придется стать знатоком эротики. Эрогенные зоны — это ягодицы и бока. Представители этого знака любят эксперименты в постели — про классические позиции, конечно, забывать не стоит, но лучше всего комбинировать их с необычными позами.
Стрельцы
Стрельцы ценят в отношениях собственный комфорт и никогда не откажутся от экзотики. Они весьма темпераментны, обожают, когда их балуют. Эрогенные зоны — это область от бедер до колен, гладьте ее так, будто гладите настоящий шелк, крайне деликатно.
Иногда представителям этого знака бывает достаточно только прикосновений и объятий без логического окончания любовных игр в виде самого акта. Стрельцы открыты для всего нового и с удовольствием вносят элементы новизны в секс.
Козерог
Мужчины-Козероги с трудом „переключаются“ с обычных дел на плотские утехи, им кажется, что нельзя „просто так“ бросить все и получать удовольствие. Тем, кто жаждет видеть их в своей кровати, придется набраться терпения. Зато Козероги мгновенно „откликаются“ на стимуляцию эрогенных зон, к которым относятся колени и коленные чашечки.
Водолей
Водолеи обожают сексуальные импровизации и с удовольствием предадутся любовным играм в любом мало-мальски подходящем (или совсем не подходящем) для этого месте. У них богатая сексуальная фантазия. Для того, чтобы он совсем потерял голову, сделайте ему массаж стоп. Еще одна эрогенная зона — это его скулы, прикасайтесь к ним кончиками пальцев или губами.
Рыбы
Мужчина-Рыбы мечтает о трепетной романтичной любовнице. Неудивительно, что их возбуждают длинные (иногда, скорее „затянутые“) любовные прелюдии, в которых есть место нежностям. Рыбы не очень-то любят проявлять инициативу — чтобы „подогреть“ их интерес, придется сделать массаж ног, тогда он буквально „поплывет“. Для того, чтобы этот мужчина был счастлив, нужна не столько эротика, сколько эмпатия.