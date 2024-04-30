Эротический гороскоп: соблазняем по знаку зодиака

Овен

Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни — тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во „взвинченном“ состоянии Овны становятся особенно чувственными.

Эрогенные зоны — уши и голова. Они „тают“ от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими „экспертами по поцелуям“, они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.

Телец

Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью „растягивать“ удовольствие. Спешка для них — это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца — тот, кто умеет запасаться терпением. Эрогенные зоны — это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.

Близнецы

Для представителей этого знака особую роль играет разнообразие. Они очень любопытны и обожают пробовать все новое — этот же принцип распространяется и на секс. Главное правило — никакой рутины и однообразных занятий любовью, иначе Близнец быстро исчезнет из вашей постели. Но, несмотря на это, мужчину-Близнеца трудно назвать настоящим мачо. Для него флирт и процесс соблазнения гораздо более привлекательны, чем непосредственный контакт тел.

Для того, чтобы приворожить Близнеца, как можно чаще прикасайтесь к его рукам и груди, особого внимания заслуживают пальцы и… подмышки. Близнец — тот самый мужчина, который даже в постели не прочь поговорить. Это он оценит ваши „горячие“ комментарии к процессу.

Рак