Ешьте и худейте: этот ужин поможет привести себя в форму к лету
Времена строгих диет и постоянных ограничений давно не в моде. Существует огромное количество безвредных альтернатив, позволяющих поддерживать себя в тонусе.
Знойное лето не за горами, а это значит, что совсем скоро мы будем разгуливать по улицам в воздушных платьях и принимать солнечные ванны в купальниках. Если вы с нетерпением этого ждете, но не совсем довольны своим нынешним весом, не переживайте. Для избавления от злосчастных лишних килограммов вовсе не обязательно проводить все свободное время в спортзале и питаться крошками от диетических хлебцев. Достаточно внести небольшие корректировки в рацион питания, уверяют специалисты. Рассказываем, какой ужин поможет привести себя в форму без мучений и избавит вас от угрызений совести.
Чудо-блюдо
Они бывают разные. С говядиной, курицей и рыбой, с крупами и овощами, горячие и холодные. Речь о супах, любовь к которым нам прививают с самого детства. Это блюдо — отличный вариант для желающих поддерживать себя в тонусе: „Чем больше воды в тарелке, тем меньше в ней калорий», – уверена диетолог.
Главные преимущества
В случае с супами мы заполняем желудок и ощущаем себя сытыми, но фактически не объедаемся и не потребляем большое количество калорий. Польза блюда, конечно, во многом зависит от ингредиентов. Жирная солянка с копченными колбасами — явно не лучшая идея для перекуса перед сном. А вот легкий куриный суп с брокколи и морковью — самое то.Еще одно менее очевидное ценное свойство (большинства) супов заключается в их высокой температуре. Быстро осилить горячее блюдо чисто физически невозможно. Мы вынуждены есть бульон по ложке, дуя на ее содержимое, чтобы не обжечься. И это хорошо, так как длительность приема пищи тоже играет немаловажную роль в ее усвоении организмом.
Что лучше: суп или стакан кефира
Каким вы представляете идеальный диетический ужин? В кинолентах и рекламах стройные и подтянутые девушки чаще всего довольствуются легким зеленым салатом и кисломолочной продукцией — йогуртами, стаканом молока или кефира. Такой перекус действительно полезен и не отразится на фигуре, но на вряд ли он вас насытит. В результате через пару часов появится желание перекусить чем-то жирным и питательным. Так и случаются срывы.Поэтому намного логичнее не ограничивать себя стаканом прохладного кефира на ужин, а устроить полноценный прием пищи с горячим, вкусным и богатым полезными жирами, белками и углеводами супом.
Если вы уже привыкли перекусывать на ночь глядя кисломолочными продуктами и не хотите отказываться от любимого гастрономического ритуала, но порой после него появляется чувство голода, которое очень уж хочется утолить, то небольшая порция супа — выход из ситуации.
Как приготовить низкокалорийный суп
Чтобы блюдо получилось максимально полезным и легким, нужно следовать ряду правил при его приготовлении. Рекомендации следующие:
используйте минимальное количество растительного масла;
перед тем, как отваривать мясо, срежьте с него видимый жир и удалите кожу;
избегайте высококалорийных ингредиентов — суп из шампиньонов с 20% сливками или сырный с копченостями, например, для ужина не сгодятся.