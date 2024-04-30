Ешьте и худейте: этот ужин поможет привести себя в форму к лету

Знойное лето не за горами, а это значит, что совсем скоро мы будем разгуливать по улицам в воздушных платьях и принимать солнечные ванны в купальниках. Если вы с нетерпением этого ждете, но не совсем довольны своим нынешним весом, не переживайте. Для избавления от злосчастных лишних килограммов вовсе не обязательно проводить все свободное время в спортзале и питаться крошками от диетических хлебцев. Достаточно внести небольшие корректировки в рацион питания, уверяют специалисты. Рассказываем, какой ужин поможет привести себя в форму без мучений и избавит вас от угрызений совести.

Чудо-блюдо

Они бывают разные. С говядиной, курицей и рыбой, с крупами и овощами, горячие и холодные. Речь о супах, любовь к которым нам прививают с самого детства. Это блюдо — отличный вариант для желающих поддерживать себя в тонусе: „Чем больше воды в тарелке, тем меньше в ней калорий», – уверена диетолог.

Главные преимущества

В случае с супами мы заполняем желудок и ощущаем себя сытыми, но фактически не объедаемся и не потребляем большое количество калорий. Польза блюда, конечно, во многом зависит от ингредиентов. Жирная солянка с копченными колбасами — явно не лучшая идея для перекуса перед сном. А вот легкий куриный суп с брокколи и морковью — самое то.Еще одно менее очевидное ценное свойство (большинства) супов заключается в их высокой температуре. Быстро осилить горячее блюдо чисто физически невозможно. Мы вынуждены есть бульон по ложке, дуя на ее содержимое, чтобы не обжечься. И это хорошо, так как длительность приема пищи тоже играет немаловажную роль в ее усвоении организмом.

Что лучше: суп или стакан кефира