Утренний самомассаж: как убрать отеки с лица
Регулярный самомассаж лица способствует улучшению лимфотока, стимулирует деятельность клеток, повышает тонус и улучшает состояние кожи. Благодаря перечисленным свойствам такой массаж всего за 15-20 минут эффективно избавит вас от утренних отеков и подарит заряд бодрости на весь день.
У каждой из нас случались в жизни моменты, когда проснувшись с опухшим лицом, мы мечтали о чудо-креме, который за секунду убрал бы все отеки. Рассказываем, что заменит крем – утренний самомассаж.
Утренний самомассаж лица стоит начать с тщательной подготовки кожи.
После того, как проснулись, умойтесь водой из-под крана или термальной водой.
Далее наносим увлажняющее средство на ладошки, растираем его и похлопывающими движениями наносим на лицо, начиная его разогревать.
После этого сжимаем ладони в кулак: косточки и центральная зона кулака это рабочая сторона. Продолжаем хаотично разогревать лицо круговыми движениями центральной поверхностью кулаков.
После того как лицо покраснело, можно переходить к упражнениям, которые помогут снять утренний отек и проскульптурировать лицо.
Упражнения:
Прижимаем боком обе ладони максимально плотно к носу, а большой палец к подбородку. Ведем руку к виску, опускаем вдоль уха и ребром руки ведем вниз для лимфодренажа. Упражнение повторяем 10 раз.
Ставим пальцы у уголка глаз и на сильном нажатии выводим от уголка к виску. Повторяем 10 раз.
Ставим руки на спинку носа и на сильном нажатии вдавливающими движениями именно подушечками пальцев как будто смахиваем всю усталость с лица
После того как выполнили все упражнения умываемся и наносим любимую маску на 5 минут.