Как организм говорит, что вам срочно нужен секс — 7 симптомов, на которые нужно обратить внимание

О том, какие сигналы подает организм, намекая на необходимость заняться любовью, рассказал доктор-блогер Тимур Чхетиани.

В своем коротком видеоролике блогер упоминает о распространенных признаках при воздержании, в том числе прыщи, ухудшение настроения и прострация.

Впрочем, это далеко не единственные признаки. Мы решили продолжить список, и вот что у нас получилось.

Снижение болевого порога

Ярче всего это наблюдается у женщин. Если раньше боль во время менструации была еле уловима, то, когда организму нужен секс, месячные становятся более болезненными. Мужчин это также касается, любая травма или царапина становится более ощутимыми, нежели ранее. Все из-за нехватки особенных гормонов — эндорфинов, они вырабатываются при сексе и действуют по аналогу морфия.

Часто болеете

Секс улучшает иммунитет, а значит, риск подхватить какой-нибудь вирус снижается. Научно доказано, что у людей, которые ведут регулярную половую жизнь, в организме на 30% больше антител, чем у тех, кто отлынивает от интима.

Бессонница

Думаете, почему мужчины засыпают сразу после полового акта? Все дело в окситоцине — это гормон, который вырабатывается во время оргазма, он имеет сильный успокаивающий эффект. Когда в следующий раз не сможете заснуть ночью или будете срываться по пустякам на работе, подумайте, может, вам просто не хватает секса и организм указывает на это.

Бюстгальтер стал большим

Этот факт кажется невероятным, но он правдив. Оказывается, во время секса грудь увеличивается в размере, все из-за повышенного кровотока. Если у вас регулярная половая жизнь, то эффект становится накопительным. Но резкая отмена секса ведет к уменьшению груди, а значит, бюстгальтер становится велик.

Плохо воспринимаете информацию

Рассеянность и плохая память — это тоже тайные сигналы организма, которые указывают, что вам просто необходим секс.