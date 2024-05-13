Как ухаживать за блондом правильно? Советы от трихолога

О том, какие мероприятия помогут сохранить здоровье волос и красивый вид блонда, рассказывает „Еве“ трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

Что происходит с волосами во время осветления?

При осветлении волос происходит удаление естественного пигмента, придающего им естественный цвет. Этот процесс связан с разрушением меланина, который присутствует в волосяных луковицах.

Основным компонентом специальных средств является окислитель, обычно пероксид водорода. Он проникает в структуру волоса и разрушает меланин. При контакте с окислителем пигмент разлагается на более светлые оттенки, что приводит к постепенному изменению цвета.

Химические компоненты помогают открыть кутикулу — это облегчает доступ активного вещества внутрь волоса для достижения нужного эффекта. После обработки осветляющим средством меланин вымывается из прядей, что приводит к желаемым результатам.

Стоит отметить, что процесс осветления значительно повреждает структуру волос, поэтому важно соблюдать указания по времени воздействия и стараться не злоупотреблять данной манипуляцией. Это поможет предотвратить пересушивание и ослабление локонов.

Советы профессионала: как следует ухаживать за блондом

Пряди, которые подвергались осветлению, требуют бережного отношения и особого внимания, поскольку удаление пигмента делает волосы безжизненными и менее увлажненными. Несколько советов помогут справиться с негативными последствиями.

Мойте волосы качественными шампунями, разработанными специально для блонда

Правильная гигиена позволит полноценно увлажнить пряди, сохранить их естественный и ухоженный вид.