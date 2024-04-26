Хотели бы вы платить меньше за любимые товары? Maxima снизила цены на более чем 500 любимых товаров

Типы клиентов продуктовых магазинов можно в основном разделить на два: чувствительные к ценам и ориентирующиеся в ценах клиенты. В нынешней экономической ситуации больше всего увеличилось количество чувствительных к цене клиентов, которые в основном ищут самую низкую цену, и для них марка продукта не так важна. Для таких покупателей в каждой торговой сети предусмотрены более дешевые альтернативы, в основном товары собственного бренда торговых сетей, которые позволяют собрать более дешевую корзину покупок. Разумеется, растет и число клиентов, ориентирующихся в цене, для которых цена также важна, но они предпочитают потреблять скорее продукцию известных брендов, как отечественных, так и зарубежных, и ищут выгодные предложения среди предпочитаемых ими товаров. Хотя известная сеть магазинов с низкими ценами в своем еженедельном сравнении цен выделяет самую дешевую корзину на рынке, это означает, что клиентам, ориентирующимся в цене, придется поступиться своими предпочтениями, поскольку обычно в подобных сравнениях отсутствуют известные бренды из-за их более высокой цены. Каким типом клиента продуктового магазина являетесь вы?

На рынке, где продуктовые магазины активно предлагают выгодные предложения, клиенту, ориентирующемуся в цене, по-прежнему важно, чтобы он мог приобрести любимые товары по лучшей цене и экономить на продуктовой корзине как можно больше. В магазинах Maxima каждую неделю можно найти около 2000 предложений на продукцию как известных, так и собственных брендов. В рамках кампании «Лидер цен» в ассортимент было добавлено более 500 товаров от любимых брендов, как отечественных, так и зарубежных производителей, которые теперь доступны клиентам на рынке по выгодным ценам в течение длительного периода. Конечно, на полках Maxima можно найти и более дешевые альтернативы, что позволит чувствительным к ценам клиентам собрать еще более дешевую корзину. Широкий ассортимент товаров Maxima, особенно в крупных магазинах, позволяет клиентам с разными предпочтениями составить наиболее подходящую для себя корзину покупок по очень выгодным ценам.