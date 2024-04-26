Хотели бы вы платить меньше за любимые товары? Maxima снизила цены на более чем 500 любимых товаров
Хотели бы вы платить меньше за еду, но не жертвовать качеством? Сейчас у вас есть для этого прекрасная возможность. Maxima снизила цены на более чем 500 товаров, чтобы сделать любимые товары более доступными для большего числа людей.
Типы клиентов продуктовых магазинов можно в основном разделить на два: чувствительные к ценам и ориентирующиеся в ценах клиенты. В нынешней экономической ситуации больше всего увеличилось количество чувствительных к цене клиентов, которые в основном ищут самую низкую цену, и для них марка продукта не так важна. Для таких покупателей в каждой торговой сети предусмотрены более дешевые альтернативы, в основном товары собственного бренда торговых сетей, которые позволяют собрать более дешевую корзину покупок. Разумеется, растет и число клиентов, ориентирующихся в цене, для которых цена также важна, но они предпочитают потреблять скорее продукцию известных брендов, как отечественных, так и зарубежных, и ищут выгодные предложения среди предпочитаемых ими товаров. Хотя известная сеть магазинов с низкими ценами в своем еженедельном сравнении цен выделяет самую дешевую корзину на рынке, это означает, что клиентам, ориентирующимся в цене, придется поступиться своими предпочтениями, поскольку обычно в подобных сравнениях отсутствуют известные бренды из-за их более высокой цены. Каким типом клиента продуктового магазина являетесь вы?
На рынке, где продуктовые магазины активно предлагают выгодные предложения, клиенту, ориентирующемуся в цене, по-прежнему важно, чтобы он мог приобрести любимые товары по лучшей цене и экономить на продуктовой корзине как можно больше. В магазинах Maxima каждую неделю можно найти около 2000 предложений на продукцию как известных, так и собственных брендов. В рамках кампании «Лидер цен» в ассортимент было добавлено более 500 товаров от любимых брендов, как отечественных, так и зарубежных производителей, которые теперь доступны клиентам на рынке по выгодным ценам в течение длительного периода. Конечно, на полках Maxima можно найти и более дешевые альтернативы, что позволит чувствительным к ценам клиентам собрать еще более дешевую корзину. Широкий ассортимент товаров Maxima, особенно в крупных магазинах, позволяет клиентам с разными предпочтениями составить наиболее подходящую для себя корзину покупок по очень выгодным ценам.
Например, в рамках кампании «Лидер цен» вы найдете сырые колбасы, шашлык и копченую колбасу Maks & Moorits, полуокорочка и ветчину из филе Tallegg, булку Leibur, кофе Paulig, конфеты Kalev и многие другие продукты от любимых эстонских производителей. Вы можете быть уверены во вкусах этих известных брендов, а также в том, что Maxima действительно предлагает самые дешевые цены на эти продукты на длительный срок. Некоторые цены ниже аж на 3 евро, в зависимости от товара, по сравнению с другими магазинами, продающими тот же товар (сравнение цен по состоянию на 24.04). Предложения по кампании включают не только продукты питания, но также предлагают более низкие цены на детское питание, подгузники, корм для домашних животных, чистящие средства и алкоголь.
Чтобы не переплачивать за любимые товары, совершайте покупки в Maxima, так ваша экономия будет максимальной. Ознакомьтесь с топ-200 предложениями «Лидера цен» ЗДЕСЬ и еженедельными предложениями Maxima ЗДЕСЬ. Более широкий ассортимент товаров найдете в магазинах Maxima XX и XXX. Будьте ориентирующимся в ценах клиентом и выбирайте то место для покупок, где вы сможете приобрести предпочитаемые товары по лучшей цене!