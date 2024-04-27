Что такое пять языков любви? Действительно ли теория Гэри Чепмена способна улучшать отношения

Теория о пяти языках любви

Эта концепция была описана в одноименной книге американского писателя, радиоведущего и пастора баптистской церкви Гэри Чепмена еще в 1992 году.

Основной смысл произведения заключается в том, что автор разделяет понятия „любовь“ и „влюбленность“. Под вторым он подразумевает лишь временный всплеск гормонов и эмоций, эйфорию, которая может закончиться в любой момент.

А вот любовь, по мнению Чепмена, это, скорее, действие, а не просто состояние. То есть любящий человек ежедневно делает выбор продолжать любить, что требует от него определенной силы воли, дисциплины и ответственности

Чепмен описывает пять основных способов, которыми люди выражают любовь. А так как, с точки зрения лингвистики, антропологии и философии, люди — говорящие существа, и именно этим отличаются от животных, автор называет такие способы языками.

Писатель подчеркивает: у каждого человека есть один основной и один дополнительный язык любви. И зачастую мы пытаемся „говорить“ с партнером именно с их помощью. Как раз в этом Чепмен видит основной источник большинства конфликтов в паре.

Дело в том, что стоит выучить язык любви второго человека, а не использовать по отношению к нему свой собственный — только тогда партнер почувствует себя действительно любимым

Для этого автор рекомендует наблюдать за своим любимым человеком, смотреть, как он сам выражает любовь к другим, и делать выводы.

Какие языки любви бывают

Итак, существует пять основных языков любви, которые описывает Чепмен в своей книге. Расскажем о них подробнее

1. Ободряющие слова

Такой язык еще называют „поощряющими словами“. Это вербальное выражение любви через похвалу, благодарность, подчеркивание ценности и значимости партнера. В свою очередь критика, замечания, словесные колкости в этом случае интерпретируются как отсутствие чувств.