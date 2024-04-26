Дамы, ау! Конкурс Mrs. Universe Estonia 2024 ищет самую привлекательную и обаятельную жительницу Эстонии

Angel Models Agency имеет честь пригласить девушек от 21 до 45 лет со всей нашей любимой страны показать себя и свои таланты в конкурсе красоты Mrs. Universe Estonia 2024, получить колоссальный опыт на большой сцене, познакомиться с новыми людьми, обзавестись полезными контактами.

В программе у конкурсанток:

занятия по дефиле,

обучающие мастер-классы,

фотосессии,

подарки от партнёров,

фото и видеоотчёт.

Кастинг продлится до 5 мая. Для участия в кастинге присылайте краткое резюме в свободной форме и две фотографии: портрет и в полный рост (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой „Кастинг на конкурс Mrs. Universe Estonia 2024“. Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг.

19 мая в 16.00 в Viimsi Atrium пройдет гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024, где в конце вечера мы узнаем, кто она – самая обворожительная, лучезарная, дружелюбная и талантливая, которая представит Эстонию на международной арене.

В состав звездного жюри конкурса входят Денис Коваленко, Бригита Антон, Елена Левшунов, Мейси Волт и другие.