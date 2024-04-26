Досуг
26.04.2024, 08:20

Дамы, ау! Конкурс Mrs. Universe Estonia 2024 ищет самую привлекательную и обаятельную жительницу Эстонии

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ФОТО: Erakogu

После небольшого перерыва Angel Models Agency выберет самую красивую представительницу Эстонии для дальнейших конкурсов на мировой арене.

Angel Models Agency имеет честь пригласить девушек от 21 до 45 лет со всей нашей любимой страны показать себя и свои таланты в конкурсе красоты Mrs. Universe Estonia 2024, получить колоссальный опыт на большой сцене, познакомиться с новыми людьми, обзавестись полезными контактами.

В программе у конкурсанток:

  • занятия по дефиле,

  • обучающие мастер-классы,

  • фотосессии,

  • подарки от партнёров,

  • фото и видеоотчёт.

Кастинг продлится до 5 мая. Для участия в кастинге присылайте краткое резюме в свободной форме и две фотографии: портрет и в полный рост (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой „Кастинг на конкурс Mrs. Universe Estonia 2024“. Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг.

19 мая в 16.00 в Viimsi Atrium пройдет гранд-финал конкурса красоты Mrs. Universe Estonia 2024, где в конце вечера мы узнаем, кто она – самая обворожительная, лучезарная, дружелюбная и талантливая, которая представит Эстонию на международной арене.

В состав звездного жюри конкурса входят Денис Коваленко, Бригита Антон, Елена Левшунов, Мейси Волт и другие.

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