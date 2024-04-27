Зарядка вместо чашки кофе: 6 упражнений, которые помогут проснуться

Что помогает вам просыпаться по утрам? Забегая вперед, уверяем: зарядка лучше чашки кофе — она возвращает бодрость, улучшает вашу физическую форму, повышает настроение, а еще укрепляет силу воли и здоровье!

Комплексом простых, но действенных упражнений поделилась спортсменка и блогер Лиза Исаева.

Лиза долго занималась профессиональной гимнастикой, а после — паркуром. Спортсменка участвует в соревнованиях и успевает развивать свои социальные сети. В своих блогах она выкладывает советы по спорту и питанию, а также развлекательный спортивный контент.

Сегодня мы выполним комплекс упражнений, который поможет проснуться и быстро привести тело в тонус. 5-10 минут такой зарядки хватит для того, чтобы зарядиться бодростью на целый день.

Сколько раз повторять каждое упражнение?

„Четкого критерия нет. Я в основном делаю по 8 счетов или по 10 раз. Стоит делать так, как комфортно, ведь главное — чувствовать и слушать свое тело“, — советует Лиза.

Рекомендации:

Одежда должна быть удобной;

Упражнения выполняйте в проветриваемом помещении;

Делайте зарядку в комфортном для вас темпе и с комфортной нагрузкой — нам нужно зарядиться, а не остаться без сил!

Не забывайте следить за дыханием.

Приступайте к зарядке в хорошем настроении, а если у вас его нет, то оно обязательно появится после выполнения этих упражнений!

Также Лиза не рекомендует выполнять упражнения, если вы болеете простудой, если у вас есть проблемы с давлением, воспалительные процессы, если повышена температура тела и т.д.

Упражнение №1. Повороты шеи

Поверните шею вправо, затем влево, потом вниз.

Повторите упражнение несколько раз.

Упражнение №2. Вращения плечами

Вытяните руки прямо перед собой.

Делайте руками вращательные движения назад.

Повторите упражнение несколько раз, а затем поменяйте направление — сделайте круговые движения вперед несколько раз.

Упражнение №3. Вращения в локтевом суставе

Согните руки в локте и сделайте несколько вращательных движений назад, а затем вперед.

Повторите упражнение несколько раз.

Упражнение №4. Руки в замок