Зарядка вместо чашки кофе: 6 упражнений, которые помогут проснуться(3)
Woman делится комплексом упражнений от спортсменки и блогера Лизы Исаевой. После этой зарядки даже пасмурное утро станет добрым!
Что помогает вам просыпаться по утрам? Забегая вперед, уверяем: зарядка лучше чашки кофе — она возвращает бодрость, улучшает вашу физическую форму, повышает настроение, а еще укрепляет силу воли и здоровье!
Комплексом простых, но действенных упражнений поделилась спортсменка и блогер Лиза Исаева.
Лиза долго занималась профессиональной гимнастикой, а после — паркуром. Спортсменка участвует в соревнованиях и успевает развивать свои социальные сети. В своих блогах она выкладывает советы по спорту и питанию, а также развлекательный спортивный контент.
Сегодня мы выполним комплекс упражнений, который поможет проснуться и быстро привести тело в тонус. 5-10 минут такой зарядки хватит для того, чтобы зарядиться бодростью на целый день.
Сколько раз повторять каждое упражнение?
„Четкого критерия нет. Я в основном делаю по 8 счетов или по 10 раз. Стоит делать так, как комфортно, ведь главное — чувствовать и слушать свое тело“, — советует Лиза.
Рекомендации:
Одежда должна быть удобной;
Упражнения выполняйте в проветриваемом помещении;
Делайте зарядку в комфортном для вас темпе и с комфортной нагрузкой — нам нужно зарядиться, а не остаться без сил!
Не забывайте следить за дыханием.
Приступайте к зарядке в хорошем настроении, а если у вас его нет, то оно обязательно появится после выполнения этих упражнений!
Также Лиза не рекомендует выполнять упражнения, если вы болеете простудой, если у вас есть проблемы с давлением, воспалительные процессы, если повышена температура тела и т.д.
Упражнение №1. Повороты шеи
Поверните шею вправо, затем влево, потом вниз.
Повторите упражнение несколько раз.
Упражнение №2. Вращения плечами
Вытяните руки прямо перед собой.
Делайте руками вращательные движения назад.
Повторите упражнение несколько раз, а затем поменяйте направление — сделайте круговые движения вперед несколько раз.
Упражнение №3. Вращения в локтевом суставе
Согните руки в локте и сделайте несколько вращательных движений назад, а затем вперед.
Повторите упражнение несколько раз.
Упражнение №4. Руки в замок
Сцепите пальцы рук в „замок“ перед грудной клеткой.
Двигайте руками от себя и вверх, раскрывая „замок“.
Повторите упражнение несколько раз.