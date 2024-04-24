3 признака, которые укажут на то, что ваш новый мужчина имеет склонность к изменам

О том, как на этапе первых свиданий разглядеть потенциального изменника, рассказывает психолог Светлана Ходаревская.

Изменщики есть в семье

Существует теория о гене измены, когда склонность к неверности передается по наследству. Можно предположить, что данное утверждение носит скорее оправдательный характер: мол, что поделать — генетика... Получается, что сам человек не виноват, что совершил некрасивый поступок, — это врожденное, передалось от предков. В общем, тема неоднозначная и вызывающая слишком много вопросов.

Всегда делите на два все впечатления от первого свидания. Помните, что вы находитесь на поле боя, где человек хочет завоевать ваше доверие и согласие на вторую встречу. Именно сейчас он будет идеализировать себя и уверять вас в собственной святости.

Но на самом деле тяга к изменам реально существует, только связана она не с геномом, а с психикой человека. И действительно, модель такого поведения может передаваться из поколения в поколения. Здесь нет зависимости от гендера — неверность может быть характерна как для мужчин, так и для женщин. Конечно, это семейные истории, которые скорее станут известными при более близком знакомстве. Но если вы разведали такой факт при первом знакомстве, это повод задуматься.

Попытки самоутвердиться

Если мужчина постоянно приукрашивает себя, подчеркивает свои достоинства, хочет выглядеть идеальным, то это также считается тревожным сигналом. Конечно, на первом свидании каждый мечтает выставить себя в лучшем свете — это абсолютно нормально. Напротив, будет странно, если человек начнет говорить только о своих минусах.

Однако все хорошо в меру. Зацикленность на собственных достижениях, стремление понравиться каждому без исключения, желание безграничного внимания со всех сторон свидетельствуют о потребности самоутвердиться. Часто, будучи в отношениях, такие люди ищут дополнительного внимания на стороне.

Любовь к флирту

Вас должны насторожить его любовь к флирту, стремление очаровать всех женщин вокруг и непостоянство в других аспектах жизни, например, в работе или хобби. Такое поведение может указывать на тягу к изменам.