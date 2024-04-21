21.04.2024, 17:10
ФОТО | Поэтический вечер в итальянском ресторане. Смотрите, как в Таллинне прошла вечеринка Bohemian Rendezvous
ФОТО: Erakogu
В ресторане Bacio в Кадриорге прошла вечеринка Bohemian Rendezvous. Гости собрались на незабываемый вечер, наполненный поэзией, музыкой и элегантностью.
В ходе вечера гости могли насладиться ужином от шеф-повара ресторана, загадочным и захватывающим сценическим представлением от театральной студии „ArtCherdak“ и модным показом дизайнера Елены Хейнсаар.
За музыкальное сопровождение отвечали певица и пианистка Диана Никитина, оперная певица Наталья Буровая и скрипач Serj Solo. Кроме того прозвучала волнующая поэзия Татьяны Кривенко.
Смотрите, как прошел элегантный вечер!