События
21.04.2024, 17:10

ФОТО | Поэтический вечер в итальянском ресторане. Смотрите, как в Таллинне прошла вечеринка Bohemian Rendezvous

 
Bohemian Rendezvous
Bohemian Rendezvous
ФОТО: Erakogu

В ресторане Bacio в Кадриорге прошла вечеринка Bohemian Rendezvous. Гости собрались на незабываемый вечер, наполненный поэзией, музыкой и элегантностью.

В ходе вечера гости могли насладиться ужином от шеф-повара ресторана, загадочным и захватывающим сценическим представлением от театральной студии „ArtCherdak“ и модным показом дизайнера Елены Хейнсаар.

За музыкальное сопровождение отвечали певица и пианистка Диана Никитина, оперная певица Наталья Буровая и скрипач Serj Solo. Кроме того прозвучала волнующая поэзия Татьяны Кривенко.

Смотрите, как прошел элегантный вечер!

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