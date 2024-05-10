Ученые вычислили время, когда прогулки максимально эффективны для снижения веса

Тренировки на ночь глядя могут быть полезнее, чем в любое другое время, особенно для людей, страдающих ожирением. Оказалось, что наибольшую пользу приносит активность между 18:00 и полуночью. Хорошая новость в том, что выводы касаются любой физической нагрузки от умеренной до интенсивной.

Таким образом, чтобы наслаждаться эффектом, не обязательно ходить в фитнес-клуб и тренироваться в поте лица. Если у вас участился пульс и сбилось дыхание, этого уже достаточно.

„Мы не делали различий в видах активности, которые отслеживали, это могло быть что угодно — от быстрой ходьбы до подъема по лестнице, но также могли включать структурированные упражнения, такие как бег, профессиональный труд или даже тщательная уборка дома“, — объяснил доктор Мэтью Ахмади, научный сотрудник Университета Сиднея в пресс-релизе по результатам исследования.

Кроме того, эксперты отмечают, что регулярность в приоритете над длительностью. Даже ежедневные трехминутные тренировки способны принести пользу, но желательно не забывать разминаться в течение дня, особенно если у вас „вредная“ сидячая работа.