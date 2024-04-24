8 доступных продуктов, которые укрепят иммунитет в любое время года

Греческий йогурт и кефир

Греческий йогурт и другие кисломолочные продукты содержат пробиотики, полезные для здоровья кишечника, а следовательно, и иммунитета. Эксперты рекомендуют включать в рацион около двух порций в день, чтобы получить все преимущества живых лакто- и бифидобактерий. Чтобы отличить полезный йогурт от не бесполезного, внимательно читайте состав — никаких загустителей в нем быть не должно, густая консистенция — задача закваски. Также йогурт содержит витамин D, дефицит которого ученые связывают с повышенным риском заражения простудой или гриппом.

Грибы

Грибы содержат важные для функционирования иммунной системы витамины B2 рибофлавин и B3 ниацин, а также селен, дефицит которого может привести к повышенной восприимчивости к заражению вирусами. Кроме того, ученые доказали, что грибы (в исследовании принимали участие белые грибы) могут благотворно влиять на иммунитет благодаря пребиотикам. Эти вещества активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Капуста

Этот недорогой овощ — кладезь витамина C, который сохраняется в капусте даже при термической обработке. Капуста также считается хорошим источником глютамина, который, как было отмечено во многих исследованиях, укрепляет иммунную систему. В ней также достаточно много таких минералов, как сера, кальций, калий, фосфор, не говоря уже о клетчатке, которая опять же пойдет кишечнику на пользу.

Чай

Польза чая обусловлена высоким содержанием в нем танинов, которые обладают антиоксидантной, противовирусной и противовоспалительной активностью, стимулируют иммунную функцию. По мнению ученых, в зеленом чае больше антиоксидантов, но и черный может оказать на организм благотворный эффект. Кроме того, в чае присутствует эллагитанин, который стимулирует рост и активность полезных кишечных бактерий. Ученые предполагают, что вещество может влиять на уменьшение риска развития некоторых видов рака.

Чеснок