Астролог назвала 3 знака зодиака, которые предрасположены к богатству и чаще становятся миллиардерами

Весы

Управляемые Венерой, представители этого знака могут похвастаться чувством прекрасного, тянутся к эстетике и питают слабость к вещам, которые не могут себе позволить. Таким образом, не нуждаются в дополнительной мотивации со стороны на своем пути к финансовому достатку. Зачастую Весы готовы идти по головам ради карьеры, но способны добиваться своих целей достаточно изящно и умело, чтобы этого не ставили им в вину. Кроме того, они неподражаемы на светских раутах — хороший вкус и умение убеждать позволяют им взять максимум от высшего общества. Весы способны оценить романтику роли голодного художника, но их „чаша“ склоняется в сторону накопления капитала.

Рыбы

Что касается способности аккумулировать доход, главная „суперспособность“ этого водяного знака — умение продавать мечту. Они легко увлекают за собой разговорами о роскоши и изысканном отдыхе. Они мечтательны, но в то же время интуитивно понятны всем и каждому. Рыбы словно рождены для того, чтобы торговать пьянящими фантазиями о побеге в безмятежность. Это приносит им неплохой доход и возможность реализоваться в премиум-сегменте.

Телец

Этот знак больше всех других ценит безопасность и комфорт. И неудивительно — вторым астрологическим домом, который также называют домом финансов или имущества, управляет как раз Телец. Этот аспект отвечает за вопросы карьеры, финансовые возможности и материальные ценности. Упрямые и безжалостные, Тельцы представляют собой смесь самообладания и прямолинейных собственников. Их цель — стабильность любой ценой и бескомпромиссный комфорт.