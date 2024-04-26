Названы пять продуктов, которые сотрут морщины с лица

По его словам, которые приводит британское издание The Mirror, к ним, в частности, относятся курица и яичный белок.

„Аминокислоты и минералы, которые вы получаете из этого популярного мяса, идеально подходят для эффективной работы коллагена в вашем организме. Яичный белок особенно богат аминокислотой под названием пролин, которая является важным компонентом коллагена и поможет придать вашей коже сияние“, — пояснил Рейли.

Кроме того, выработку коллагена в организме человека стимулирует витамин C, который в больших количествах содержится в ягодах. Так, по словам Рейли, одна чашка клубники может обеспечить более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина. Хорошее воздействие на кожу оказывает и ежевика.

Для борьбы с морщинами врач также рекомендовал употреблять чеснок: он содержит соединения серы, имеющие решающее значение для поддержания целостности тканей кожи. Помимо этого, в рацион стоит включить бобовые. Как пояснил Рейли, фасоль, чечевица и нут являются отличными источниками поддержки выработки коллагена.

Ранее диетолог Ольга Редина заявила, что улучшают состояние кожи лица и замедляют появление морщин продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось, орехи, авокадо и льняное масло. По ее словам, эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами. Кроме того, антиоксидантами богаты овощи и фрукты, особенно яркие и цветные.