Какие продукты нельзя есть после тренировки и чем полезно перекусить

Женский журнал „Клео“ рассказывает, чем лучше перекусить после прокачки мышц, а что есть не стоит.

БЕЛКИ

Для восстановления энергии организму требуются белки. После тренировки можно позволить себе съесть кусок диетической (не бройлер) курицы, рыбу (лучше отдавать предпочтение рыбе, выращенной в дикой природе, а не на ферме) или кусок постной говядины. Хорошим заменителем мяса являются яйца, орехи и творог.

ПРАВИЛЬНЫЕ УГЛЕВОДЫ

Существуют медленные (сложные) углеводы и быстрые (простые) углеводы. Они различаются скоростью усвоения и длительностью чувства насыщения у человека. Медленные – правильные и полезные углеводы имеют высокую питательную ценность и медленнее превращаются в глюкозу. Также в них содержится клетчатка, которая необходима для правильного пищеварения.Быстрые углеводы содержатся в кондитерских и хлебобулочных изделиях, в кашах быстрого приготовления, прошедших не одну обработку и потерявших все полезные вещества. Эти продукты быстро утоляют голод, выделяя сразу много энергии, которая быстро же и сгорает. И через небольшой промежуток времяни хочется есть еще больше. Медленные углеводы содержатся в цельнозерновых крупах, овощах, макаронах из твердых сортов пшеницы, бобовых. Простые углеводы содержат сахар, а сложные – питательные волокна и витамины. Надо выбирать правильные углеводы.

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ

Прием пищи после активной тренировки должен включать обязательно и полезные жиры. Существуют плохие и хорошие жиры. К плохим относятся трансжиры, которые содержатся в жареных пончиках, фастфудах, картошке фри, печенье. Трансжиры повышают уровень холестерина в крови. Хорошие жиры, наоборот, понижают уровень холестерина и предотвращают различные сердечные заболевания. Хорошие жиры содержатся в авокадо, орехах, рыбе. Выделяют еще насыщенные жиры. Они присутствуют в переработанном мясе и молочных продуктах. Эти жиры следует употреблять в небольшом количестве.

ПРОДУКТЫ СО СЛОЖНЫМ СОСТАВОМ