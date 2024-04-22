Пить ли воду перед сном: польза или вред?

Обезвоживание, в свою очередь, приведет к противоположному результату. Повышенная температура может стать причиной беспокойного и сокращенного сна. Из-за этого может повышаться потоотделение, что также не добавляет комфорта ночному отдыху.

Для спокойного и качественного сна важна не только внешняя температура, но и внутренняя. Дополнительный стакан воды на ночь может улучшить отведение высокой температуры от органов в коже.

Прямой зависимости между уровнем мелатонина и выпитой на ночь водой нет, но беспокойный сон из-за переполненного мочевого пузыря может повлиять косвенно. Специалисты, проводившие исследования, рекомендуют пить воду на ночь не позднее, чем за час до сна.

Мелатонин, который также называется „гормоном сна“, играет важную роль в регулировании циклов сна каждого человека. Его выработка ускоряется после наступления темноты, побуждая к ночному отдыху.

Но не стоит пить воду непосредственно перед сном. Согласно некоторым исследованиям, почки быстрее фильтруют кровь, когда человек находится в лежачем положении. Дополнительная нагрузка может вызвать сложности с засыпанием, а также пробуждение среди ночи из-за желания сходить в туалет.

Негативное влияние на сон оказывает как недостаток влаги, так и чрезмерное употребление воды. Согласно исследованиям, проведенным в 2019 году, взрослые участники эксперимента спали меньше и беспокойнее, если в организме был низкий уровень гидратации. После восстановления водно-солевого баланса качество ночного отдыха быстро улучшалось.

Вода может по-разному влиять на сон в зависимости от обстоятельств. С одной стороны, дополнительный стакан воды на ночь поможет организму нормально функционировать, поддерживая необходимый уровень гидратации. А с другой – нарушить спокойный сон или вызвать отеки.

Налаженный питьевой режим – это неотъемлемая составляющая здорового образа жизни. Вода поддерживает необходимый уровень гидратации, но при определенных условиях ее избыток может создавать проблемы для организма. Во время бодрствования человек теряет влагу из-за потоотделения, дыхания и других действий, но при отдыхе обычные процессы замедляются.

Расслабление мышц

Мышечные спазмы являются одним из признаков недостатка жидкости в организме. Вода составляет 70-80% от общей массы мышц, поэтому ее недостаток ощутимо сказывается даже на самых базовых функциях.

Если во время сна часто ощущаются боли или напряжение в икрах и стопах, стоит начать пить воду на ночь. Это должно снизить болезненные симптомы, а в долгосрочной перспективе полностью избавить от ночных судорог.

Улучшение состояния кожи

Водные процедуры – это эффективный способ увлажнить кожу. Но не менее важным является внутреннее увлажнение. Дефицит влаги в организме в первую очередь отражается на внешнем виде и состоянии кожи. Она чаще шелушится, появляются раздражение и сухость.

Употребление достаточного количества воды, в том числе и на ночь, поможет избавиться от таких проблем и вернуть коже здоровый вид и текстуру. Стабильный обмен веществ позволяет эффективно выводить токсины из организма, что также избавит от нежелательных высыпаний.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ВОДЫ ПЕРЕД СНОМ

Врачи и специалисты по здоровому питанию подчеркивают важность воды в обменных процессах и функционировании организма. Она помогает правильному пищеварению, нормализует метаболизм, снижает воспалительные процессы, способствует укреплению сосудов.

При этом эксперты однозначны и в том, что в этом деле очень важно знать меру. „Клео“ предлагает узнать, какую пользу и вред может нести вода перед сном, по мнению врачей.

Сколько воды можно пить перед сном

Рекомендуемая норма воды перед сном, согласно рекомендациям специалистов по здоровому питанию и врачей, составляет 200-300 мл. Это примерно 1-1,5 стакана. Пить воду стоит за 30-60 минут до сна.