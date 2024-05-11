Его нельзя сломать! Мифы и правда о „мужском достоинстве“

Чем длиннее и шире, тем больше удовольствия

Размеры члена вовсе не имеют отношения к способности доставить удовольствие партнерше. Хотя бы потому, что в процессе должны участвовать и другие части тела — мозг и язык, например. При сравнении двух пенисов в вялом состоянии между ними могут быть существенные различия. Однако в эрегированном состоянии его средняя длина составляет 12—14 см. Так что на самом деле пенис считается относительно небольшим, только если его размер в эрегированном состоянии не превышает 7,6 см. А кто рассказывает про заветные 20 см? Видимо, рыбаки, которые ловят „вот такую щуку“.

Пенис является „любовной мышцей“ в теле

На самом деле, это вообще не мышца. Он состоит в основном из губчатой ткани, которая наполняется кровью, когда у мужчины наступает эрекция.

У пениса нет костей, поэтому его нельзя сломать

Действительно, в члене нет костей, а есть два цилиндра с губчатой тканью, которые наполняясь кровью, создают стойкую эрекцию. Однако бывают ситуации, когда перелом пениса может произойти, например, во время слишком бурного секса. Даже интенсивная мастурбация может привести к перелому, равно как и силовое проникновение в плотно сжатые мышцы влагалища.

Ночная эрекция связана с эротическими снами

Не обязательно. У здоровых мужчин каждую ночь бывает 3—5 ночных эрекций, последняя, как всем известно, проявляется утром. Возможно, это способствует здоровью пениса, так как регулярный приток крови, насыщенной кислородом, может благотворно сказаться на здоровье этого органа.

Размер члена коррелирует с размером ноги или руки

Нет, нет и нет. Средняя длина пениса, по статистике, составляет 13 см, а средний размер обуви у мужчин — 43. А сейчас представьте только, что будет, если член будет таким же, как ботинок. И? Оно вам надо?

Спонтанная эрекция начинается в младенчестве

На самом деле, спонтанные эрекции могут происходить еще на стадии зародыша в матке, и их хорошо видно на ультразвуковом исследовании.

Длительная эрекция — мечта каждого мужчины