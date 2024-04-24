Гид по методам контрацепции: какие способы самые эффективные? Сравнивает гинеколог

Внутриматочные средства — так называемые внутриматочные спирали. Спираль вводится в полость матки и не позволяет имплантироваться плодному яйцу в стенку матки. По видам материала бывают инертные, выделяющие ионы золота, серебра, и меди (данные металлы обладают противовоспалительным эффектом). Существуют более современные внутриматочные контрацептивы, которые ежедневно выделяют в полость матки незначительное количество гормонов. Кроме контрацептивного эффекта обладают выраженным лечебным.

Высокая эффективность. Индекс Перля 0,5—1,0. Длительность действия — 3 – 5 и более лет.

Из недостатков — незначительное возрастание рисков внематочной беременности и воспалительных заболеваний органов малого таза при использовании негормональных спиралей.