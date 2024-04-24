Гид по методам контрацепции: какие способы самые эффективные? Сравнивает гинеколог
Вопрос предохранения актуален для любой женщины репродуктивного возраста. К сожалению, разбираться в тонкостях того или иного вида контрацептивов может (и хочет) далеко не каждый. Акушер-гинеколог Дайва Пикаускайте составила для WomanНit полный гайд по средствам современной контрацепции.
Какие методы контрацепции самые сомнительные
Эксперт поясняет, что эффективность оценивается по индексу Перля — число беременностей на 100 женщин в течение 1 года использования метода контрацепции.
„На мой взгляд вся контрацепция делится на две части: ненадежная и надежная“, — говорит Дайва.
К ненадежным методам относится естественная контрацепция:
Календарный метод, основанный на исключении половых контактов в дни овуляции (середина менструального цикла, что соответствует примерно 10−18 дня от начала менструации). Контрацептивный эффект низкий.
Прерванный половой контакт. Контрацептивный эффект низкий. Индекс Перля 4—18 на 100 женщин в год.
Метод лактационной аменореи. Во время грудного вскармливания у большинства женщин отсутствует менструация. Считается, что в этот период забеременеть нельзя. Это вредный миф. Контрацептивный эффект крайне низкий. Индекс Перля, особенно при уменьшении количества прикладывания к груди, стремится к 100.
Самые надежные методы
Барьерная контрацепция
Однозначно более надежный метод, чем естественная.
Презерватив мужской. Индекс Перля 2—12 беременностей на 100 женщин в год. Высокая степень защиты от инфекций передающихся половым путем.
Презерватив женский. Предотвращает попадание спермы в половые пути женщины, надежно защищает от инфекций. Индекс Перля 2—12.
Вагинальная диафрагма. Индекс Перля 6—18 беременностей на 100 женщин. Не защищает от инфекций. Перед началом приема необходимо посетить гинеколога для подбора правильного размера.
Спермициды. Химические препараты в виде крема, геля, пенки или вагинального суппозитория. Препарат вводится вагинально, где снижает подвижность сперматозоидов или разрушает их оболочку. Индекс Перля низкий: 3—21 беременности на 100 женщин. Часто вызывает раздражение слизистых, не защищает от инфекций. При одновременном применении с презервативом нарушает его целостность.
Внутриматочные средства — так называемые внутриматочные спирали. Спираль вводится в полость матки и не позволяет имплантироваться плодному яйцу в стенку матки. По видам материала бывают инертные, выделяющие ионы золота, серебра, и меди (данные металлы обладают противовоспалительным эффектом). Существуют более современные внутриматочные контрацептивы, которые ежедневно выделяют в полость матки незначительное количество гормонов. Кроме контрацептивного эффекта обладают выраженным лечебным.
Высокая эффективность. Индекс Перля 0,5—1,0. Длительность действия — 3 – 5 и более лет.
Из недостатков — незначительное возрастание рисков внематочной беременности и воспалительных заболеваний органов малого таза при использовании негормональных спиралей.
Гормональная контрацепция
Дайва: „К гормональной контрацепции относятся медикаментозные средства для приема внутрь (таблетки), чрезкожно (пластырь), подкожно (имплант) и вагинально (вагинальное кольцо)“.
Комбинированные оральные контрацептивы содержат женские половые гормоны эстрогены и прогестагены, которые подавляют овуляцию и циклические изменения внутреннего слоя полости матки (эндометрия), уменьшают подвижность сперматозоидов, увеличивают вязкость слизи в канале шейки матки. При правильном приеме препаратов индекс Перля 0,1. Оральные контрацептивы обладают лечебным эффектом при многих гинекологических заболеваниях. Уменьшают боль в первые дни менструации. Не дают образовываться кистам яичников, предупреждают появление рака эндометрия, яичников и прямой кишки. Устанавливают регулярный менструальный цикл. Обладают хорошим косметическим эффектом.
Из недостатков метода — при использовании таблеток необходим ежедневный прием препарата. Иногда отмечается тошнота в начале приема, повышение аппетита и снижение полового влечения.
Любые контрацептивные препараты не совмещаются с курением. При наличии генетической предрасположенности к тромбообразованию могут спровоцировать инсульт или инфаркт.
По содержанию эстрогена гормональные контрацептивы делятся на высокодозированные, низкодозированные, микородозированные и ультрамикродозированные. Чем ниже дозировка, тем безопаснее.
По комбинации эстрогена с прогестагенами контрацептивы делятся на монофазные и трехфазные. Гинеколог предупреждает, что самостоятельно отдать предпочтение тому или иному виду гормонов сложно, необходима консультация врача. При этом совершенно не обязательно сдавать половые гормоны. Какой тип препарата больше подойдет конкретной пациентке врач определяет по внешнему виду и анамнезу (тип кожи, рост волос, вес, регулярность цикла, наличие беременностей, склонность к отекам и пр).
Дайва: „Гораздо важнее перед началом приема контрацептивов сделать УЗИ молочных желез, сдать клинический и биохимический анализы крови, отказаться от курения, в том числе и электронных гаджетов“.
Контрацептив (в любой форме) необходимо начать принимать с 1 по 7 день менструации. Лучше в 1 – 3 день. После родов прием контрацептивов возможен через 6 месяцев при прекращении грудного вскармливания.
Удобными методами гормональных контрацептивов являются подкожный имплант, накожный пластырь и вагинальное кольцо. Нет необходимости в ежедневном приеме таблеток.
Существуют гормональные контрацептивы, разрешенные для приема во время грудного вскармливания. Они содержат только прогестины. Препараты не влияют на качество и количество молока и здоровье ребенка. Прогестинсодержащие препараты разрешены курящим женщинам.
Экстренная контрацепция
По химическому составу препараты для экстренной контрацепции похожи на гормональные контрацептивы. Принимаются не позднее 72 часов после незащищенного полового контакта. Эффективность метода высокая. Применять можно не более 2 раз в год.