Профилактика пигментации и ожогов: 4 правила, чтобы защитить кожу от солнца

1. Аккуратнее с пилингами

Весной вы еще успеете провести пару сеансов легких пилингов, однако в этом случае коже стоит уделить особое внимание. „Старайтесь не выходить на открытое солнце в течение суток после пилинга. Если все же нужно появиться на улице, нанесите средство с фильтром SPF не менее 30. Лучше, конечно, подождать с мощными отшелушивающими процедурами до начала осени“, — комментирует эксперт.

2. Выбирайте тональные средства с SPF

Для обычного выхода в городе можно не искать специальный санскрин, просто сразу же выбирайте тональное средство с защитой от солнца. Татьяна: „Даже SPF 15 хватить для защиты от весеннего солнца при условии, что вы не посещали недавно косметолога. Важно также учитывать тип своей кожи — для очень светлой стоит подобрать более мощный фильтр“.

3. Увлажняйте кожу перед сном

После дня на свежем воздухе кожа нуждается в снятии стресса и сухости, которая случается практически с любым типом кожи после умывания. Наш эксперт рекомендует ежедневно использовать питательные средства, которые нужно наносить после очищающего средства и тоника. „За ночь кожа успокоится и постепенно восстановится, она уже не будет так восприимчива к УФ-излучению“, — говорит Татьяна.

4. Откажитесь от ретинола

Конечно, не насовсем. Ретинол — прекрасный компонент, необходимый для поддержания кожи в хорошем состоянии, но при условии, что вы не используете его в теплое время года. Татьяна: „Помимо того, что ретинол не дружит с солнцем, вы можете получить сильную пигментацию и даже ожог, так как кожа становится чувствительной после использования средств на основе ретинола“.