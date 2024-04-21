Мультиоргазм: что это и как его получить? Руководство для женщин и мужчин

Люди склонны к тому, чтобы всегда желать большего. Поэтому неудивительно, что одного оргазма в какой-то момент становится недостаточно. Нет ничего постыдного или неправильного в том, чтобы исследовать свою сексуальность и придумывать новые способы для достижения удовольствия. Но не стоит превращать это в бездумную погоню за результатом. Тема множественных оргазмов на данный момент исследована довольно скудно, а также полна мифов, предрассудков и даже не совсем правдивых отзывов и искаженных представлений. Поэтому не стоит завышать ожидания.

Для того, чтобы испытать мультиоргазм, для начала нужно расслабиться и отпустить ситуацию. Исследуйте свое тело, ваши реакции, выстраивайте прозрачные и доверительные отношения с партнером и не забывайте наслаждаться процессом. А в остальном давайте разберемся вместе с нашим экспертом.

Что такое мультиоргазм и как его распознать

Мультиоргазм — это возможность испытывать несколько оргазмов в течение короткого временного промежутка, не теряя сексуального возбуждения между ними. Это состояние доступно как мужчинам, так и женщинам, хотя механизмы его достижения и проявления имеют определенные различия.

У женщин

Различные исследования говорят о том, что от 8 до 15% женщин испытывают множественный оргазм.

Существуют разные определения того, что такое множественный оргазм. Например, некоторые эксперты полагают, что множественные оргазмы происходят один за другим, с небольшим перерывом между ними. При этом женщины остаются возбужденными между каждым из них. Другие считают, что множественные оргазмы могут возникать с большим промежутком времени между ними. Согласно этому определению, женщина может достичь кульминации один раз, немного отдохнуть, а затем через несколько минут снова достичь кульминации.

Часто женщины обнаруживают, что их второй или третий оргазм менее интенсивен, чем первый. Но это не значит, что они менее приятны.