Мультиоргазм: что это и как его получить? Руководство для женщин и мужчин
Психолог-консультант Анна Ток и сексолог Светлана Угаровая рассказали порталу „Леди“ о явлении, вызывающем живой интерес у многих — мультиоргазме.
Люди склонны к тому, чтобы всегда желать большего. Поэтому неудивительно, что одного оргазма в какой-то момент становится недостаточно. Нет ничего постыдного или неправильного в том, чтобы исследовать свою сексуальность и придумывать новые способы для достижения удовольствия. Но не стоит превращать это в бездумную погоню за результатом. Тема множественных оргазмов на данный момент исследована довольно скудно, а также полна мифов, предрассудков и даже не совсем правдивых отзывов и искаженных представлений. Поэтому не стоит завышать ожидания.
Для того, чтобы испытать мультиоргазм, для начала нужно расслабиться и отпустить ситуацию. Исследуйте свое тело, ваши реакции, выстраивайте прозрачные и доверительные отношения с партнером и не забывайте наслаждаться процессом. А в остальном давайте разберемся вместе с нашим экспертом.
Что такое мультиоргазм и как его распознать
Мультиоргазм — это возможность испытывать несколько оргазмов в течение короткого временного промежутка, не теряя сексуального возбуждения между ними. Это состояние доступно как мужчинам, так и женщинам, хотя механизмы его достижения и проявления имеют определенные различия.
У женщин
Различные исследования говорят о том, что от 8 до 15% женщин испытывают множественный оргазм.
Существуют разные определения того, что такое множественный оргазм. Например, некоторые эксперты полагают, что множественные оргазмы происходят один за другим, с небольшим перерывом между ними. При этом женщины остаются возбужденными между каждым из них. Другие считают, что множественные оргазмы могут возникать с большим промежутком времени между ними. Согласно этому определению, женщина может достичь кульминации один раз, немного отдохнуть, а затем через несколько минут снова достичь кульминации.
Часто женщины обнаруживают, что их второй или третий оргазм менее интенсивен, чем первый. Но это не значит, что они менее приятны.
Женский организм после первого оргазма не входит в так называемую фазу рефрактерного периода, в течение которого невозможно достичь возбуждения и оргазма вновь, что делает мультиоргазм физически более доступным. Несмотря на это, большинство действительно нуждается в небольшой передышке. В исследовании 2009 года выяснилось, что из 174 опрошенных женщин 96% сообщили, что клитор стал слишком чувствительным, чтобы продолжать сексуальную активность. Таким образом, хотя секс все еще был физически возможен, он стал менее привлекательным и, возможно, болезненным.
У мужчин
Лишь немногие мужчины испытывают мультиоргазм: 10% в возрасте от 20 лет и 7% после 30 лет. Именно рефрактерный период затрудняет получение множественных оргазмов для мужчин. Как только происходит эякуляция, мозг и тело переходят в период отдыха. По данным исследований, рефрактерный период может длиться несколько минут, часов или даже дней.
Поэтому у мужчин мультиоргазм требует контроля над процессом эякуляции, позволяя сохранять сексуальное возбуждение и способность к эрекции после первого оргазма. Мужчинам для достижения мультиоргазма необходимо развить способность отделять оргазм от эякуляции. Именно способность испытывать безэякуляторный оргазм поможет мужчине испытать оргазм несколько раз подряд.
Множественные оргазмы физиологически похожи на одиночный оргазм, но некоторые мужчины говорят о том, что оргазмы без семяизвержения уступают по интенсивности.
Как научиться получать мультиоргазм во время секса
Достижение мультиоргазма — это путешествие, требующее времени, терпения и практики. Оно начинается с понимания и принятия собственного тела, а также открытости к экспериментам. Важно помнить, что сексуальные ощущения субъективны и разнообразны; то, что работает для одного человека, может не подходить другому. Важен не только конечный результат, но и путь к нему, наполненный исследованием себя и своих желаний.
Советы женщинам
Тренировка тазовых мышц. Укрепление мышц тазового дна через регулярные упражнения может повысить контроль над оргазмическими ощущениями.
Эксперименты с самостимуляцией. Понимание своего тела и его реакций на различные стимулы — ключ к достижению мультиоргазма.
Добавить к ласкам секс-игрушки. Иногда для каждого последующего оргазма может потребоваться более интенсивная стимуляция. Добиться ее руками, языком или членом партнера зачастую не удается. В этом случае на помощь приходят секс-игрушки. Вибрация или вакуум-волновая стимуляция по интенсивности не сравнятся даже с самыми старательными мануальными ласками. К тому же вакуумный клиторальный стимулятор не вызовет ощущения перенасыщения, когда клитор просто теряет чувствительность и все дальнейшие действия оказываются бесполезными.
Сильное возбуждение. Возбуждение — основная переменная в уравнении, решением которого будет несколько оргазмов подряд. Во-первых, оно обеспечит достаточный приток крови к половым органам, а значит, сделает их более восприимчивым к ласкам. Во-вторых, ускорит наступление оргазма. Усилить возбуждение можно и «искусственным» способом — с помощью разогревающих и возбуждающих лубрикантов.
Не спешить. Чем ярче будет первый оргазм, тем больше вероятность, нащупав ниточку возбуждения, сразу же получить второй. Стоит уделить достаточно времени прелюдии или самостоятельным ласкам, задействовать несколько эрогенных зон, чтобы каждая из них отзывалась на ласки в том случае, если другие после первого оргазма станут менее чувствительными.
Не прекращать стимуляцию. Чтобы испытать второй и третий оргазм, не стоит прерывать стимуляцию после первого. Важно ориентироваться на свои ощущения, снизить интенсивность прикосновений. Постепенно наращивать темп по мере усиления возбуждения до тех пор, пока это не приведет к следующему оргазму. Продолжать стимуляцию есть смысл только в том случае, если после первого оргазма ты все еще находишься на пике возбуждения и жаждешь продолжения. Если же и эмоционально чувствуешь спад (что абсолютно нормально), стоит дать организму отдохнуть и набраться сил.
Советы мужчинам
Кегель. Упражнения для мышц тазового дна не только для женщин; они также могут помочь мужчинам в достижении мультиоргазмов без эякуляции. Если научиться удерживаться от эякуляции после оргазма, то будет больше шансов пропустить рефрактерный период и получить оргазм снова — и снова, и снова.
Мастурбация. Техника «стоп-старт». Практика прерывания стимуляции перед наступлением оргазма помогает научиться контролировать свое возбуждение. Главное — подойти как можно ближе к «точке невозврата», не достигнув ее.
Ментальное и физическое расслабление. Снятие напряжения и фокус на ощущениях способствуют увеличению чувствительности и возможности испытать мультиоргазм.
Смените позу. Иногда может быть трудно откладывать удовлетворение из-за конкретной позы, поэтому смена позиций во время секса может помочь лучше контролировать эякуляцию и эрекцию. Важно, чтобы мужчине было удобно в любой момент прервать половой акт.
Дыхание. В книге «Мультиоргазмический мужчина: сексуальные секреты, которые должен знать каждый мужчина» авторы Мантэк Чиа и Дуглас Абрамс посвящают большую часть повествования важности дыхания. Глубокое дыхание животом или дыхание диафрагмой является ключом к смягчению эякуляции, объясняют авторы. Замедление дыхания и сердцебиения в преддверии оргазма поможет вам лучше контролировать эякуляцию.
Стимуляция простаты. Достичь кульминации несколько раз за один секс возможно, если объединить оргазмы простаты и полового члена — или просто испытать несколько оргазмов простаты. Стимуляция простаты возможна как самостоятельно, так и с партнершей. Также можно использовать предназначенные для этого секс-игрушки.
Отзывы сексолога
Сексолог Светлана Угарова убеждена, что мультиоргазм — не только вопрос физических способностей, но и психологической настройки. По мнению эксперта, важно уметь быть „здесь и сейчас“, сосредотачиваться на своих ощущениях и партнере.
„Ключом к успеху являются коммуникация с партнером, самопознание и регулярная практика. Нет универсального рецепта мультиоргазма, поскольку каждый человек уникален, но существуют общие рекомендации, которые могут помочь на этом пути. Важно подходить к процессу с любознательностью и готовностью к открытиям, помня, что сексуальное здоровье является важной частью общего благополучия и качества жизни“, — говорит сексолог Светлана Угарова.
Вопросы и ответы
Вместе с нашим экспертом, руководителем тренинг-центра СЕКС.РФ Светланой Угаровой, отвечаем на самые распространенные вопросы о мультиоргазме.
Можно ли достичь мультиоргазма при мастурбации?
Практика самостимуляции может быть эффективным способом обучения тела мультиоргазмам. Она позволяет индивиду лучше понимать свои реакции и находить уникальные способы достижения повторных оргазмов.
Бывает ли анальный мультиоргазм?
Анальный мультиоргазм возможен как для мужчин, так и для женщин. Он может быть достигнут через стимуляцию анальной области и связанных с ней эрогенных зон. Важно подходить к этой практике с пониманием и аккуратностью, уделяя внимание подготовке и смазке.
Что такое судорожный мультиоргазм?
Судорожный мультиоргазм относится к серии оргазмов, которые следуют один за другим с минимальным временем восстановления и сопровождаются интенсивными мышечными сокращениями. Это может быть чрезвычайно мощный и эмоционально насыщенный опыт.