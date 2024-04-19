Эксперты рассказали, как правильно пить кофе

Природа возникновения кофе уходит корнями в древние леса Эфиопии. По легенде, впервые зерна обнаружил пастух коз. Он заметил, что после поедания ягод с определенного дерева животные становились энергичными и не хотели спать по ночам. Мужчина сообщил об этом настоятелю местного монастыря, после чего тот приготовил напиток из плодов, ощутил его бодрящее свойство и рассказал об этом другим монахам. Слухи дошли до востока и Аравийского полуострова, и зерна начали распространятся по всему миру.

В кофеине содержится мощный антиоксидантный природный компонент - хлорогеновая кислота, а также тригонеллин. Благодаря последнему сосуды остаются здоровыми.

Специалисты отмечают, что утренняя чашка кофе - хороший способ начать день. Напиток рекомендуется пить в первой половине дня. В это время организм более восприимчив к кофеину, и его бодрящий эффект будет более выраженным.

Но не стоит и злоупотреблять напитком. Его переизбыток может повысить давление, привести к проблемам со сном и другим неприятным последствиям. Не стоит увлекаться напитком людям, страдающим гипертонией и предрасположенностью образования камней.

Кроме того, лучше покупать кофе в зернах высокого качества щадящего способа обжарки или с добавлением зеленых зерен.

Напиток нужно пить не спеша. Так, эспрессо или американо помогут полноценно насладиться его вкусом и ароматом и избежать перегрузки желудка.