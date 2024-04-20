Красота и здоровье
20.04.2024, 08:20

РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Мастера по увеличению губ из интернета — опасно ли это?

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ФОТО: Delfi.lv

„Я работаю и в салоне, но там цена будет в два раза выше“, — заявила Елена, к которой Delfi Life пришел по объявлению якобы для увеличения губ. Ее объявление об инъекциях филлеров нашли на портале ss.com, и там таких много. Мастера утверждают, что имеют все необходимые сертификаты, но когда мы попросили у Елены документы, подтверждающие ее образование и квалификацию, она выставила нас из кабинета, сославшись на нехватку времени. Как заявила косметолог, это первый случай, когда клиент пришел к ней „не дело делать“, а расспрашивать, как инспекция. Позже по указанному телефону дозвониться до Елены мы уже не смогли.

Елену мы выбрали наугад среди „специалистов“, принимающих в центре Риги. Первоначально она сказала, что услугу можно оплатить как наличными, так и картой, но накануне визита позвонила и попросила наличными — „терминал иногда зависает“.

В конце марта мы приехали по названному адресу в реновированный внутриквартальный дом на улице Блауманя. Зашли в квартиру, преобразованную в кабинет и состоящую из двух помещений. По словам Елены, увеличением губ филлерами она занимается уже более пяти лет, работает не только на дому, но и в клинике и салоне, названия которых, однако, не озвучила. На стене — две бумаги в рамках (сертификаты), но фамилию Елены разобрать там не удалось, потому что все заставлено предметами, необходимыми для работы.

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