РАССЛЕДОВАНИЕ DELFI | Мастера по увеличению губ из интернета — опасно ли это?

„Я работаю и в салоне, но там цена будет в два раза выше“, — заявила Елена, к которой Delfi Life пришел по объявлению якобы для увеличения губ. Ее объявление об инъекциях филлеров нашли на портале ss.com, и там таких много. Мастера утверждают, что имеют все необходимые сертификаты, но когда мы попросили у Елены документы, подтверждающие ее образование и квалификацию, она выставила нас из кабинета, сославшись на нехватку времени. Как заявила косметолог, это первый случай, когда клиент пришел к ней „не дело делать“, а расспрашивать, как инспекция. Позже по указанному телефону дозвониться до Елены мы уже не смогли.