Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность

Беременность – важный момент в жизни любой женщины, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Некоторые предпочитают пользоваться так называемым календарным методом, чтобы определить период овуляции и дни, когда оплодотворение яйцеклетки невозможно.

Однако наверняка вы слышали о том, что этот способ действует не всегда, и хотите узнать, можно ли забеременеть во время месячных. Чтобы получить ответ, рекомендуем ознакомиться с этой статьей, в которой рассказано, какие утверждения являются мифом, а какие – правдой.

ЧТО ТАКОЕ МЕНСТРУАЦИЯ

Прежде всего стоит разобраться с тем, что собой представляет менструальный цикл и менструация. Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, влияющие на то, что в определенные дни она может забеременеть. Вероятность зачатия наиболее высока в период, который называется овуляцией и наступает в середине цикла. Последний, как правило, длится 28-30 дней, но у некоторых женщин он более короткий и может составлять 21-25 дней. Кровотечение, которым является менструация, образовывается в конце овуляторного цикла и возникает в результате того, что оплодотворение яйцеклетки не произошло.

МОЖНО ЛИ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ: МИФЫ И ПРАВДА

Насчет того, может ли наступить беременность во время месячных, существуют спорные мнения. Некоторые однозначно уверены в возможности наступления зачатия, в то время как другие имеют кардинально противоположное мнение. Мифом является то, что забеременеть во время менструации можно в любом случае. Правда заключается в том, что это невозможно у женщин, имеющих регулярный менструальный цикл, длящийся 28-30 дней. Однако наступление беременности вероятно при наличии следующих нюансов: