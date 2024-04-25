Что делать, если болят десны: стоматолог поделилась ценными советами

Сильный болевой синдром, отечность и изменение цвета слизистой и мягких тканей, а также появление галитоза (неприятного запаха изо рта) и кровоточивости десен могут сигнализировать о таких серьезных патологиях, как гингивит и пародонтоз. Если пустить все на самотёк и игнорировать данные заболевания, могут возникнуть опасные осложнения — такие как флюс, сопровождающийся выделением гноя, и воспаление надкостницы, которое при отсутствии лечения может повлечь за собой адентию — полную потерю зубов, пишет „Ева“.

Поэтому для исключения этих диагнозов необходимо как можно скорее посетить стоматолога. При необходимости специалист проведёт зондирование зубодесневых карманов, а также медикаментозную терапию с использованием антибиотиков и пародонтологических аппликаций.

Десны могут болеть и вследствие некоторых стоматологических манипуляций — после удаления зуба, пломбирования зубного канала или сеанса профгигиены. В таком случае дискомфорт беспокоит пациента на протяжении трех-семи дней. Если через неделю после перенесенного вмешательства боль не утихает, нужно в кратчайшие сроки посетить стоматолога, чтобы специалист исключил развитие опасных осложнений в виде альвеолита, периостита и кисты.

Если вы пользуетесь слишком жесткой зубной щеткой или неправильно проводите процедуру чистки зубов, это также может вызывать раздражение десен. В этом случае следует выбрать более мягкую зубную щетку и чистить зубы аккуратными вертикальными движениями от десны к зубу, не слишком сильно надавливая на зубную эмаль. А чтобы закрепить результат, рекомендуется полоскать рот специальным укрепляющим ополаскивателем на основе отвара натуральных трав.

Боль и дискомфорт в области десен наблюдаются при травмах или ожогах, полученных при употреблении твёрдой или горячей пищи, а также при неправильно подобранных и установленных протезов, которые попросту натирают десны и язык, провоцируя воспалительные процессы.