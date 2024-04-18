Вредные продукты: как они приводят к воспалению мозга и депрессии(1)
Мы живем в эпоху перемен, когда то одно нечаянно нагрянет, то другое — когда совсем не ждешь. Нет ничего удивительного, что, по статистике, 60% людей в мире постоянно испытывают хотя бы легкие симптомы тревоги. Еще большее число людей — 76% — испытывают стресс. На практике, наверное, вообще каждый первый. Так что же с этим делать?
Нутрициолог и преподаватель йоги Мария Королева считает, что „ответ на вопрос, как научиться справляться с тревожностью, кроется в том, как мы питаемся. Возможно, нужно честно признать: большая часть того, что мы едим — еда не то чтобы не полезная, а вообще откровенно вредная. Эти продукты переработаны сверх всякой меры и/или наполнены скрытыми сахарами“, пишет Womanhit.
Связь между едой и тревожностью
„Очень многие люди не обращают внимания на еду как на инструмент для эмоционального оздоровления“, — говорит Мария. Вместо этого многие думают о ней с точки зрения влияния на вес или размер талии. Но ведь то, что мы едим, оказывает всестороннее воздействие на организм и, что еще важнее, на наш мозг и психическое состояние. „Такой подход к питанию в целом понятен: только в последние пару десятилетий мы начали изучать микробиом кишечника и его влияние на мозг, иммунитет и здоровье в целом“, — уточняет Мария.
Если вы ощущаете себя потерянным, подавленным, чрезмерно уставшим физически и морально, важно тщательно подходить к выбору продуктов питания. „Даже если вы принимаете лекарства, чтобы справиться с ментальными или эмоциональными отклонениями, еда может помочь улучшить ваше самочувствие. Это невероятно мощный инструмент“, — подчеркивает Мария.
Переработанные продукты и эмоции
Как они влияют на организм и почему их лучше избегать? „Эти продукты провоцируют воспаление, особенно в кишечнике“, — говорит Мария. „Многие ингредиенты, указанные на этикетках, порой даже не поддаются распознаванию — только для сахара существует 262 различных названий, и все эти ингредиенты питают плохие микробы в микробиоме. Затем эти микроорганизмы начинают повреждать клеточную оболочку и вызывать воспаление кишечника“, — объясняет специалист по здоровому питанию.
Именно в этот момент многие люди замечают усиление симптомов — как физических, так и психических. „Они приходят ко мне и другим специалистам с повышенной тревожностью и депрессией, с появлением новых симптомов психического нездоровья — и мы обнаруживаем серьезные нарушения в составе их микробиома кишечника“, — объясняет Мария. „Когда кишечник воспален, это приводит к воспалению мозга, потому что эти органы взаимосвязаны — это экосистема“. Что же делать, чтобы расслабиться и начать жить счастливо?
Поменяйте вредную привычку на полезную
Большинство из нас осознает момент, когда приобретает вредную привычку. Например, некоторые стали пить больше вина или лакомиться чрезмерным количеством мороженого — просто чтобы снять стресс. „Посмотрите, можете ли вы поменять эти продукты на что-то более здоровое. Например, замените вино медитацией или растяжкой (да, для кого-то звучит почти кощунственно), а мороженое — на самодельный сорбет из свежих фруктов без сахара“, — предлагает Мария.
Отдавайте предпочтение цельным продуктам…
…Вместо их обработанной версии с химическими добавками. Хороший пример — апельсиновый сок из магазина. Съешьте настоящий апельсин или мандарин, а не пейте сок. В него часто добавляют сахар и удаляют клетчатку. Есть настоящую пищу гораздо важнее.
Еще один момент, на который следует обратить внимание, — существует множество обработанных версий здоровых продуктов. „Тут можно обнаружить полуфабрикаты: котлетки из цветной капусты или моркови, пюре из кабачков и так далее. Но в составе микроскопическими буквами написано, что в них есть добавки. Готовьте подобные вещи самостоятельно, это совершенно не сложно!“, — уверяет Мария.
Что должно быть на вашей тарелке
Включите в свой рацион больше цельных продуктов. На каждой тарелке половину должны составлять разноцветные овощи и зелень, затем постный белок (например, тофу или курица), полезный жир (несколько ломтиков авокадо или морская рыба). „Также нужно добавить какой-нибудь злак, например, немного киноа или коричневого риса“, — рассказывает Мария.
Пищевые добавки и витамины тоже могут помочь
„Я не думаю, что кто-то из нас питается идеально, поэтому добавки могут быть полезны для устранения пробелов в питании. Многие, например, испытывают дефицит витамина D, поэтому важно проверить его содержание в организме и при необходимости принимать витамины. Дефицит железа — наиболее распространенный недостаток питания, поэтому сдайте анализы, чтобы убедиться, что у вас все в порядке (в противном случае, обратитесь к специалисту, чтобы он прописал конкретные витаминные препараты или скорректировал схему питания).