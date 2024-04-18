Вредные продукты: как они приводят к воспалению мозга и депрессии

Нутрициолог и преподаватель йоги Мария Королева считает, что „ответ на вопрос, как научиться справляться с тревожностью, кроется в том, как мы питаемся. Возможно, нужно честно признать: большая часть того, что мы едим — еда не то чтобы не полезная, а вообще откровенно вредная. Эти продукты переработаны сверх всякой меры и/или наполнены скрытыми сахарами“, пишет Womanhit.

Связь между едой и тревожностью

„Очень многие люди не обращают внимания на еду как на инструмент для эмоционального оздоровления“, — говорит Мария. Вместо этого многие думают о ней с точки зрения влияния на вес или размер талии. Но ведь то, что мы едим, оказывает всестороннее воздействие на организм и, что еще важнее, на наш мозг и психическое состояние. „Такой подход к питанию в целом понятен: только в последние пару десятилетий мы начали изучать микробиом кишечника и его влияние на мозг, иммунитет и здоровье в целом“, — уточняет Мария.

Если вы ощущаете себя потерянным, подавленным, чрезмерно уставшим физически и морально, важно тщательно подходить к выбору продуктов питания. „Даже если вы принимаете лекарства, чтобы справиться с ментальными или эмоциональными отклонениями, еда может помочь улучшить ваше самочувствие. Это невероятно мощный инструмент“, — подчеркивает Мария.

Переработанные продукты и эмоции

Как они влияют на организм и почему их лучше избегать? „Эти продукты провоцируют воспаление, особенно в кишечнике“, — говорит Мария. „Многие ингредиенты, указанные на этикетках, порой даже не поддаются распознаванию — только для сахара существует 262 различных названий, и все эти ингредиенты питают плохие микробы в микробиоме. Затем эти микроорганизмы начинают повреждать клеточную оболочку и вызывать воспаление кишечника“, — объясняет специалист по здоровому питанию.