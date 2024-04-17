Как взять под контроль расходы на питание вашей семьи? Мать пятерых детей делится своими советами
Для большинства семей продукты питания составляют очень большую часть расходов. Поэтому очень важно следить за тем, сколько денег вы тратите на них ежемесячно. Если вы хотите сократить расходы, то стоит более внимательно изучить свои покупательские привычки и найти места, где можно сэкономить. Читайте подробнее о том, как это делает Кристийна Круус, многодетная мама.
Кристийна (@karuallikatalu), мать пятерых детей, которая в последнее время стала более активной в Instagram, в апреле начала челлендж – решила сократить ежемесячные расходы на питание своей семьи на 700 евро, потому что, изучив реальные траты, оба родителя были ошарашены. Читайте подробнее о пути Кристийны к экономии денег.
Расскажите о своей семье.
«Мы многодетная семья из Ляэне-Вирумаа. Мы живем в своем доме с питомцами и домашней птицей. Наша семья очень любит играть в настольные игры и отправляться с детьми на поиски приключений в разные места. Дома дети любят есть сливочную пасту с креветками, орзо с курицей, бутерброды на гриле с разными начинками, а также супы», – говорит Кристийна, кратко описывая свою семью.
В чем основные трудности контроля расходов на питание для большой семьи?
«Основная проблема в контроле расходов на питание заключалась в том, что мы не следили за тем, сколько на самом деле тратим на еду. Будучи домохозяйкой, я не покупала продукты, потому что муж работает в городе и обычно всегда возвращается домой с пакетами покупок. Мы думали, что тратим около 1500 евро», – рассказывает Кристийна о том, как они начали пересматривать свои финансы.
«В марте у меня возникла идея опубликовать на своем аккаунте в Instagram расходы большой семьи, и я попросила мужа посчитать, сколько у нас ушло денег на питание за февраль. Сумма ошеломила нас обоих –2200 евро! После этого я поставила себе цель сократить свой бюджет на продукты питания, а затем у меня возникла идея сделать то же самое для своих подписчиков», – добавляет она, рассказывая о рождении идеи челленджа.
Цель челленджа в Instagram-аккаунте Кристийны (@karuallikatalu) – сократить бюджет на питание как минимум на 100 евро, но каждая семья может выбрать сумму в соответствии со своими расходами.
Ваш челлендж длится уже 2 недели. Каковы ваши основные советы по экономии, позволяющие сократить расходы на питание?
Кристийна выделяет 3 важных момента, которые помогли им: «В нашем случае самым главным при сокращении расходов на питание является составление еженедельного меню в виде списка, а не по дням. Таким образом удобно планировать приготовление блюд в зависимости от даты «годен до». Кроме того, очень помог заказ еды на дом. В магазине, нет-нет, да происходят эмоциональные покупки. Особенно сложно пойти в магазин с 5 детьми, ведь даже если у вас с собой список, маленькие непоседы все равно умудряются положить в корзину что-то еще. Последний важный момент – употреблять продукты питания по максимуму. Я также собираюсь провести на эту тему прямой эфир в Instagram с личным поваром».
С какими трудностями вы столкнулись и как вы их решили?
«Мужу трудно сказать «нет» сладостям. Очень часто в его корзине оказываются пончики», – шутливо замечает Кристийна. «В прошлом я также пробовала использовать систему, при которой я составляю список, а муж ходит с ним в магазин, но зачастую он приходил домой, не купив половины продуктов. Что, в свою очередь, расстраивало меня, потому что я потратила свое время, а результата все равно не было. Как сделать грибной соус, если нет грибов?»
«Но мы смогли решить и этот вопрос: я каждую неделю заказываю домой продукты для основных приемов пищи, а все остальное покупает муж», – объясняет она.
Если читатель тоже хочет сократить расходы на питание, чтобы вы ему посоветовали?
«Я взяла под контроль расходы на питание моей семьи, потому что я просто не хочу спускать в унитаз деньги. Лучше сэкономим деньги, а в нашем случае эта сумма составляет около 700 евро, и отправимся в путешествие/отремонтируем дом. Сумма не обязательно должна быть такой большой, всегда можно сэкономить!», – говорит оптимистично настроенная Кристийна.
Для того, чтобы иметь возможность экономить на расходах на питание, вам сначала нужно понять, сколько денег вы тратите и каковы ваши покупательские привычки. Место, где вы совершаете покупки, также играет важную роль, поскольку скидки обеспечивают значительный выигрыш в цене. Каждую неделю в Maxima можно найти более 2000 предложений, которые позволят вам существенно сэкономить. Ознакомьтесь с еженедельными предложениями ЗДЕСЬ и делайте покупки в Maxima, чтобы максимально сэкономить на питании. Следите за жизнью и челленджем семьи Кристийны в ее аккаунте в Instagram @karuallikatalu. Удачного пути к сокращению затрат на питание!