Как взять под контроль расходы на питание вашей семьи? Мать пятерых детей делится своими советами

Кристийна выделяет 3 важных момента, которые помогли им: «В нашем случае самым главным при сокращении расходов на питание является составление еженедельного меню в виде списка, а не по дням. Таким образом удобно планировать приготовление блюд в зависимости от даты «годен до». Кроме того, очень помог заказ еды на дом. В магазине, нет-нет, да происходят эмоциональные покупки. Особенно сложно пойти в магазин с 5 детьми, ведь даже если у вас с собой список, маленькие непоседы все равно умудряются положить в корзину что-то еще. Последний важный момент – употреблять продукты питания по максимуму. Я также собираюсь провести на эту тему прямой эфир в Instagram с личным поваром».

Цель челленджа в Instagram-аккаунте Кристийны ( @karuallikatalu ) – сократить бюджет на питание как минимум на 100 евро, но каждая семья может выбрать сумму в соответствии со своими расходами.

«В марте у меня возникла идея опубликовать на своем аккаунте в Instagram расходы большой семьи, и я попросила мужа посчитать, сколько у нас ушло денег на питание за февраль. Сумма ошеломила нас обоих –2200 евро! После этого я поставила себе цель сократить свой бюджет на продукты питания, а затем у меня возникла идея сделать то же самое для своих подписчиков», – добавляет она, рассказывая о рождении идеи челленджа.

«Основная проблема в контроле расходов на питание заключалась в том, что мы не следили за тем, сколько на самом деле тратим на еду. Будучи домохозяйкой, я не покупала продукты, потому что муж работает в городе и обычно всегда возвращается домой с пакетами покупок. Мы думали, что тратим около 1500 евро», – рассказывает Кристийна о том, как они начали пересматривать свои финансы.

«Мы многодетная семья из Ляэне-Вирумаа. Мы живем в своем доме с питомцами и домашней птицей. Наша семья очень любит играть в настольные игры и отправляться с детьми на поиски приключений в разные места. Дома дети любят есть сливочную пасту с креветками, орзо с курицей, бутерброды на гриле с разными начинками, а также супы», – говорит Кристийна, кратко описывая свою семью.

Кристийна ( @karuallikatalu ), мать пятерых детей, которая в последнее время стала более активной в Instagram, в апреле начала челлендж – решила сократить ежемесячные расходы на питание своей семьи на 700 евро, потому что, изучив реальные траты, оба родителя были ошарашены. Читайте подробнее о пути Кристийны к экономии денег.

С какими трудностями вы столкнулись и как вы их решили?

«Мужу трудно сказать «нет» сладостям. Очень часто в его корзине оказываются пончики», – шутливо замечает Кристийна. «В прошлом я также пробовала использовать систему, при которой я составляю список, а муж ходит с ним в магазин, но зачастую он приходил домой, не купив половины продуктов. Что, в свою очередь, расстраивало меня, потому что я потратила свое время, а результата все равно не было. Как сделать грибной соус, если нет грибов?»

«Но мы смогли решить и этот вопрос: я каждую неделю заказываю домой продукты для основных приемов пищи, а все остальное покупает муж», – объясняет она.

Если читатель тоже хочет сократить расходы на питание, чтобы вы ему посоветовали?

«Я взяла под контроль расходы на питание моей семьи, потому что я просто не хочу спускать в унитаз деньги. Лучше сэкономим деньги, а в нашем случае эта сумма составляет около 700 евро, и отправимся в путешествие/отремонтируем дом. Сумма не обязательно должна быть такой большой, всегда можно сэкономить!», – говорит оптимистично настроенная Кристийна.

Для того, чтобы иметь возможность экономить на расходах на питание, вам сначала нужно понять, сколько денег вы тратите и каковы ваши покупательские привычки. Место, где вы совершаете покупки, также играет важную роль, поскольку скидки обеспечивают значительный выигрыш в цене. Каждую неделю в Maxima можно найти более 2000 предложений, которые позволят вам существенно сэкономить. Ознакомьтесь с еженедельными предложениями ЗДЕСЬ и делайте покупки в Maxima, чтобы максимально сэкономить на питании. Следите за жизнью и челленджем семьи Кристийны в ее аккаунте в Instagram @karuallikatalu. Удачного пути к сокращению затрат на питание!