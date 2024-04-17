Названа причина отсутствия оргазмов у многих женщин

Результаты недавно проведенного исследования, которые опубликовало издание, показали, что только 65% женщин испытывают оргазм во время секса с мужчиной. При этом у противоположного пола этот показатель значительно выше — 95%.

Авторы исследования считают, что во многом эта разница связана с заниженными ожиданиями женщин. Многие из них, как утверждается в материале, даже не рассчитывают на то, что партнер поможет им достичь кульминации. „Так называемый „разрыв в оргазмах“ достиг таких масштабов, что дамы просто потеряли надежду“, — говорится в материале.

Однако ведущий автор исследования Кейт Дикман отметила, что эту проблему можно решить. „Если женщины или мужчины, состоящие с ними в отношениях, хотят чаще добиваться женского оргазма, они должны создать особую среду. В ней должны поощряться различные сексуальные практики, в том числе стимуляция клитора“, — посоветовала она.

В то же время исследователи отметили, интимная близость не обязательно должна заканчиваться оргазмом. „Это не ключ к счастливой сексуальной жизни“, — заверили они.