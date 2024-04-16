Измена полезна, и еще 7 занимательных фактов про секс и гормоны

Огромное влияние на женщину оказывают гормоны. Поэтому книга „Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера“ привлекла наше особое внимание. В ней мы нашли много интересного, спорного и даже провокационного. Небольшой частью, касающейся сексуальной жизни, делимся с вами.

1. Романы на стороне идут на пользу

С 80-х годов ХХ века психотерапевты США не видят в измене ничего плохого. Более того, они даже советуют: хотите согреть страстью свою подостывшую за 10−15 лет брака постель — сходите налево.

Истина оказалась научно доказанной. В 1956 году исследователи Бич и Джордан поставили эксперимент. Молодой и сильный самец крысы был посажен в клетку с пятью самками и имел возможность осуществить множество половых актов. Когда он больше не мог и не хотел никаких совокуплений и спокойно ходил мимо доступных „дам“, в клетку впускали новую крысу. В самце, несмотря на усталость, вспыхивал бешеный интерес к незнакомке и желание секса.

В 1990 году ученые выяснили, что в тот самый момент, когда самцу крысы представляют новую самку, у него возрастает уровень дофамина в головном мозге. Он еще не познакомился с ней, а уже предвкушает удовольствие! Поэтому многие сексологи считают: романы на стороне в основном идут на пользу. Лучше жить с человеком, который не страдает комплексом неполноценности. А каждая новая сексуальная связь — замечательный терапевтический способ борьбы с неврозами. Большой плюс в пользу открытых отношений.

2. Сексуальная активность зависит от времени года

Наиболее активно в сексуальном плане женщины ведут себя летом. Дело в том, что в это время в большем количестве синтезируются гормоны тестостерон (именно он отвечает за либидо) и эстрадиол.

А вот осенью и зимой на постельные подвиги тянет меньше. В частности, это связано с повышенной концентрацией прогестерона в крови, которая подавляет женское либидо. Кроме того, в осенний период увеличивается выработка кортизола — гормона стресса.