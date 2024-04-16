Измена полезна, и еще 7 занимательных фактов про секс и гормоны(3)
А вы знали, что высказывания „Седина в голову, бес в ребро“ и „Баба ягодка опять“ имеют научное обоснование? Wday рассказывает, откуда „ноги растут“.
Огромное влияние на женщину оказывают гормоны. Поэтому книга „Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера“ привлекла наше особое внимание. В ней мы нашли много интересного, спорного и даже провокационного. Небольшой частью, касающейся сексуальной жизни, делимся с вами.
1. Романы на стороне идут на пользу
С 80-х годов ХХ века психотерапевты США не видят в измене ничего плохого. Более того, они даже советуют: хотите согреть страстью свою подостывшую за 10−15 лет брака постель — сходите налево.
Истина оказалась научно доказанной. В 1956 году исследователи Бич и Джордан поставили эксперимент. Молодой и сильный самец крысы был посажен в клетку с пятью самками и имел возможность осуществить множество половых актов. Когда он больше не мог и не хотел никаких совокуплений и спокойно ходил мимо доступных „дам“, в клетку впускали новую крысу. В самце, несмотря на усталость, вспыхивал бешеный интерес к незнакомке и желание секса.
В 1990 году ученые выяснили, что в тот самый момент, когда самцу крысы представляют новую самку, у него возрастает уровень дофамина в головном мозге. Он еще не познакомился с ней, а уже предвкушает удовольствие! Поэтому многие сексологи считают: романы на стороне в основном идут на пользу. Лучше жить с человеком, который не страдает комплексом неполноценности. А каждая новая сексуальная связь — замечательный терапевтический способ борьбы с неврозами. Большой плюс в пользу открытых отношений.
2. Сексуальная активность зависит от времени года
Наиболее активно в сексуальном плане женщины ведут себя летом. Дело в том, что в это время в большем количестве синтезируются гормоны тестостерон (именно он отвечает за либидо) и эстрадиол.
А вот осенью и зимой на постельные подвиги тянет меньше. В частности, это связано с повышенной концентрацией прогестерона в крови, которая подавляет женское либидо. Кроме того, в осенний период увеличивается выработка кортизола — гормона стресса.
Именно поэтому вместо сексуального желания у многих дам появляется чувство апатии. Есть и приятная новость: сезонная интимная активность у мужчин и женщин совпадает. Так что летом и сильный пол проявляет свою наибольшую страсть.
3.“Седина в голову, бес в ребро“ и „баба ягодка опять“ имеют научное обоснование
А потому что у нее сексуальная активность еще низка. Дело в том, что пик половой активности у мужчин и женщин по возрастам не совпадает. У представителей сильного пола он приходится на 18−20 лет. После этого сексуальная активность у них находится на высоком уровне до 40−45 лет, затем медленно снижается.
У женщин сексуальность пробуждается позднее. До 30 лет она проявляется у 17% девушек, после 30 — еще у 40%, а пика достигает к 45−50 годам (тут и „баба ягодка опять“), после чего может снижаться из-за менопаузы. Вот почему мужчины среднего возраста ищут себе женщин помоложе — их снижающееся либидо идеально соответствует еще не до конца проснувшемуся сексуальному желанию юных дам. С молодыми подругами мужчины „с сединой“ чувствуют себя комфортно.
4. Идеальное время для секса — 4 часа дня
Суточные ритмы сексуальной активности у мужчин и женщин тоже не совпадают. Например, на ночь приходится пик выработки лютеинсодержащего гормона, а на раннее утро — тестостерона. Вот почему мужчины так любят утренний секс. Вечером концентрация тестостерона минимальная.
У женщин все наоборот. Во время сна растет уровень пролактина, который тормозит страсть. Женская сексуальность просыпается значительно позже мужской, а пика достигает в 10 часов вечера. Золотая середина для первоклассного свидания — примерно 4 часа дня. В это время женская чувственность идет на подъем, а мужское желание еще не успело остыть после утреннего максимума.
5. Сексуальное воздержание вредно
Все, конечно, индивидуально. Тем не менее гинекологи уверены, что женщинам среднего возраста и тем, кто входит в период менопаузы, очень важно поддерживать сексуальную активность. Иначе возможны депрессии и неврозы.
Кроме того, при длительных перерывах возникают застойные процессы в области малого таза, а впоследствии они могут привести к целому букету заболеваний репродуктивной системы. Например, к миоме матки. Раньше ее называли даже „монашеской болезнью“, потому что врачи выявили прямую зависимость между нерегулярным сексом, отсутствием родов и риском возникновения миомы.
Если все же у вас сейчас нет сексуального партнера, то профилактикой застойных процессов может стать активный образ жизни с физическими нагрузками: пешие прогулки, танцы, йога, пилатес и пр.
6. Отказ от секса увеличивает работоспособность
Действительно, многие психотерапевты уверены, что отказ от активной сексуальной жизни позволяет выделить больше сил для творчества или занятий наукой. Впервые об этом заговорил еще Фрейд. Он же ввел понятие сублимации — трансформации влечения, сексуальной энергии в энергию для творчества или реализации повседневных дел.
7. Не факт, что гормональные контрацептивы снижают либидо
До сих пор врачи и ученые всего мира не пришли к единому мнению, как противозачаточные гормональные средства влияют на женское сексуальное желание. Несмотря на множество исследований. Хотя снижение либидо есть в списке побочных эффект некоторых КОК.
Но с нежелательными явлениями, которые там прописаны, сталкиваются далеко не все. А во-вторых, снижение сексуального желания может быть связано и с другими факторами (негативными эмоциями, стрессом и т. д.).
8. Афродизиаки улучшают секс
С XVI века лучшим афродизиаком для женщин считались мази, изготовленные из шпанской мушки (небольшого зеленого жучка). Но это был довольно варварский метод, и от использования таких препаратов отказались. Сегодня одними из лучших афродизиаков считаются клубника, горький шоколад, сельдерей, устрицы.