Женское здоровье: симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Организм предупреждает о том, что с ним не все в порядке, с помощью различных болезненных ощущений и дискомфорта. Не стоит игнорировать эти сигналы — лучше перестраховаться и как можно быстрее обратиться к специалисту. Что должно вызывать беспокойство? Рассказывает „Ева“.

Общее состояние

Потеря веса без видимых причин, мигрени, головные боли, чувство усталости должны стать поводом для визита к врачу. Нужно пройти обследование и выяснить причину этих проявлений.

Боли в животе и пояснице

Болезненные явления в нижней части живота и пояснице, которые ощущаются как тупая боль либо родовые боли, могут говорить о проблемах с яичниками и эндометрием, а также о раке шейки матки, фаллопиевой трубы или вагинальном раке.

Кровянистые выделения

Серьезный симптом — аномальные вагинальные кровотечения: нерегулярные менструации, выделения после интимной близости и по окончании менопаузы.

Ночной пот и лихорадка

Сильное потоотделение во время сна, когда одежда и постельное белье становятся мокрыми, иногда свидетельствует о наличии лейкемии и лимфомы. Тревожный признак — периодическое повышение температуры тела, подверженное циклическим колебаниям. Гипертермия возникает в одно и то же время суток, может исчезнуть на достаточное длительное время — на несколько недель, а потом вновь вернуться.

Проблемы с кишечником, вздутие живота

Метеоризм является признаком различных заболеваний, поэтому на него часто не обращают внимания. Однако вздутие живота может быть симптомом рака яичников. Внушают опасения также следующие симптомы:

запор или диарея; рыхлый стул, иногда с кровью; ректальное кровотечение; нерегулярное или неполное опорожнение кишечника.

Изменения вульвы

Неприятные ощущения в виде жжения и зуда, появление сыпи, волдырей и язв, изменение цвета кожи — повод для срочного обращения к врачу.

Изменения в молочных железах