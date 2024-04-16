Красота и здоровье
16.04.2024, 15:21

Женское здоровье: симптомы рака, которые нельзя игнорировать

 
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ФОТО: Jo Panuwat D | Shutterstock

Внимательно и бережное отношение к своему организму помогает избежать серьезных проблем со здоровьем. Более того, ранняя диагностика и вовремя начатое лечение могут спасти жизнь. Поэтому очень важно знать признаки онкологических заболеваний и не затягивать с визитом к врачу. О характерных симптомах опасных недугов рассказывает Хамис Магомедова — врач-онколог, интегративный врач.

Организм предупреждает о том, что с ним не все в порядке, с помощью различных болезненных ощущений и дискомфорта. Не стоит игнорировать эти сигналы — лучше перестраховаться и как можно быстрее обратиться к специалисту. Что должно вызывать беспокойство? Рассказывает „Ева“.

Общее состояние

Потеря веса без видимых причин, мигрени, головные боли, чувство усталости должны стать поводом для визита к врачу. Нужно пройти обследование и выяснить причину этих проявлений.

Боли в животе и пояснице

Болезненные явления в нижней части живота и пояснице, которые ощущаются как тупая боль либо родовые боли, могут говорить о проблемах с яичниками и эндометрием, а также о раке шейки матки, фаллопиевой трубы или вагинальном раке.

Кровянистые выделения

Серьезный симптом — аномальные вагинальные кровотечения: нерегулярные менструации, выделения после интимной близости и по окончании менопаузы.

Ночной пот и лихорадка

Сильное потоотделение во время сна, когда одежда и постельное белье становятся мокрыми, иногда свидетельствует о наличии лейкемии и лимфомы. Тревожный признак — периодическое повышение температуры тела, подверженное циклическим колебаниям. Гипертермия возникает в одно и то же время суток, может исчезнуть на достаточное длительное время — на несколько недель, а потом вновь вернуться.

Проблемы с кишечником, вздутие живота

Метеоризм является признаком различных заболеваний, поэтому на него часто не обращают внимания. Однако вздутие живота может быть симптомом рака яичников. Внушают опасения также следующие симптомы:

  1. запор или диарея;

  2. рыхлый стул, иногда с кровью;

  3. ректальное кровотечение;

  4. нерегулярное или неполное опорожнение кишечника.

Изменения вульвы

Неприятные ощущения в виде жжения и зуда, появление сыпи, волдырей и язв, изменение цвета кожи — повод для срочного обращения к врачу.

Изменения в молочных железах

Рак груди — глобальная проблема, затрагивающая весь мир. Согласно статистическим данным, он составляет более 11% от общего числа опухолевых заболеваний. Причин возникновения очень много, но основной зачастую является дисбаланс гормонов прогестерона и эстрогена. Недуг развивается так же, как и любая другая онкология. Из-за мутации клетки начинают усиленно делиться, в результате чего формируется опухоль с метастазами.

Чтобы вовремя обнаружить проблемы, необходимо проводить регулярные самостоятельные осмотры груди. Это нужно делать в светлом и теплом помещении у зеркала. Перед этим вымойте руки и снимите одежду с верхней части тела.

Первым делом обратите внимание на кожу, цвет, форму, размер молочных желез. Уплотнение тканей, узлы, изменение очертаний груди, наличие выделений — тревожные проявления. Должны насторожить также раздражения на коже, язвы и трещины на сосках. Каждую железу тщательно прощупайте пальцами по направлению сверху вниз, начиная с подмышечных впадин.

Из-за изменений гормонального фона в груди могут сначала появиться доброкачественные опухоли — кисты, фибромы, миомы. Если ничего не предпринимать, увеличивается риск развития онкозаболеваний.

Гормональный дисбаланс

Причин возникновения рака груди очень много, но одна из самых распространенных — гормональный дисбаланс прогестерона и эстрогена. Если вовремя не принять меры, нежелательные симптомы будут усугубляться и приведут к негативным последствиям. Какие признаки говорят об отклонениях, происходящих в организме?

  1. Нарушение цикла.

  2. Болезненные менструации.

  3. Предменструальный синдром, который сопровождается головной болью.

  4. Перепады настроения, депрессивные состояния, повышенный уровень тревожности, истерики.

  5. Напряжение и отечность молочных желез.

  6. Проблемы с лишним весом, тяга к быстрым углеводам.

Необходимо понимать, что эти неприятные симптомы далеко не всегда свидетельствуют об онкологическом диагнозе. Консультация со специалистом и детальное обследование помогут определить истинные причины таких проявлений и принять соответствующие меры. Стоит отметить, что регулярные скрининги и медосмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда имеются все шансы полностью вылечить опасный недуг. Поэтому очень важно не откладывать обращение за медицинской помощью.

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