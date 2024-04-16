Зачем пить воду с солью на голодный желудок по утрам(1)
Мы думали, что слышали уже все: вода с лимоном или уксусом, хлорофилловая вода. Но, по мнению экспертов в области велнеса, ответом на неприятное вздутие живота и задержку воды может стать простая смесь воды с солью натощак, пишет Womanhit.
Все очень просто: добавляем в воду порядочную щепотку соли, богатой минералами (например, гималайской). Другой вариант — пакетики с электролитами, которые используют спортсмены для восстановления минералов после обильного потоотделения.
„Чтобы лучше понять, почему электролитные напитки сейчас набирают популярность, нужно признать, что 75% из нас могут быть обезвожены — последствия этого могут быть самыми разными: от упадка сил до головных болей и даже воспалений“, — объясняет нутрициолог Наталья Ревякина.
Что такое электролиты и почему они необходимы нашему организму?
Все начинается с воды. Мы знаем, как важно пить достаточное ее количество: от влияния на пищеварение, здоровья кожи и детоксикации до когнитивной деятельности и выработки энергии — восполнение запасов воды имеет решающее значение. Однако многие люди не знают, что минералы с электрическим зарядом, называемые электролитами, также играют важнейшую роль в процессе гидратации организма.
„Тело взрослого человека примерно на 60% состоит из воды, и около 40% находится внутри клеток: она придает им форму и структуру и используется для метаболических процессов. Без воды клетки начинают обезвоживаться и не могут функционировать оптимально, поэтому мы должны постоянно пополнять их запасы. Электролиты (такие как натрий, калий, магний и кальций) переносят воду в клетки и помогают поддерживать баланс. Эти минералы проводят электрические импульсы, необходимые организму для многих других процессов, включая питание нервной системы и мышц, поддержание стабильного уровня pH и кровяного давления“, — рассказывает Наталья.
Кому следует принимать добавки с электролитами?
Люди делятся на две категории: те, кто пьет мало воды в течение дня (и часто полагается на кофе или чай в качестве единственного источника жидкости), и те, кто пьет большое количество воды без достаточного количества минералов (и таким образом еще больше разбавляет свой минеральный статус).
В древние времена, когда мы были охотниками и собирателями, электролиты получали через богатую минералами воду; сегодня это уже недоступно. Эти минералы также можно получить из пищи (из таких продуктов, как кокосовая вода, мясо, шпинат, капуста, авокадо, арбуз, бананы, миндаль, оливки и брокколи), но те, кто не может похвастаться сбалансированным питанием, могут испытывать дефицит электролитов.
„Количество необходимых нам электролитов зависит от таких факторов, как возраст, уровень активности, потребление жидкости и даже климат, в котором мы живем. Интенсивные физические нагрузки, авиаперелеты, жаркая погода, употребление алкоголя, посещение сауны, низкоуглеводные диеты и голодание — могут привести к потере электролитов. В этих случаях их употребление может оказать поддержку и восстановить сил“, — утверждает Наталья.
Почему электролиты полезнее по утрам
Во время сна организм не имеет возможности принимать жидкость, а пока мы спим, нашему телу и мозгу необходимо восстанавливаться, омолаживаться и выводить токсины, используя для этих процессов запасы воды.
„Цвет мочи по утрам может быть хорошим индикатором обезвоживания: чем она темнее, тем больше вам нужно пить. Большой стакан фильтрованной воды с добавлением электролитов позволит вам восполнить энергию и начать день с оптимальной гидратации“, — подчеркивает Наталья.