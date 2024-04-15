Что происходит с организмом, если долго хранить девственность?

Подробностями своей интимной жизни 44-летняя Ребел Уильямс поделилась с изданием People, анонсируя новые мемуары „Восстание Ребел“: „Обычно я просто выходила из комнаты во время разговора о сексе. Но как-то зашла речь о том, что 24 года — это очень поздно. Я сидела там и думала: „Боже мой, а мне 35. Какого черта? Я буду выглядеть самой большой неудачницей““, передает Psychologies.

Актриса выразила надежду, что ее признание чем-то поможет молодым людям, ведь многие переживают, что с ними что-то не так, если они до сих пор не потеряли девственность, и терпят насмешки от сверстников. Так, она сама сказала подруге, желая избежать вопросов, что лишилась девственности в 23 года, якобы чтобы просто покончить с этим.

„Не всем доводится заниматься сексом в подростковом возрасте. Вы можете подождать, если еще не готовы и не чувствуете себя достаточно взрослым“, — подчеркнула Уильямс.

Возраст потери девственности в мире

Согласно статистике Worldpopulationreview, средний возраст потери девственности в США, Великобритании и Канаде колеблется в районе 18 лет. Дольше всего выхода в мир „большого секса“ молодые люди ждут в Малайзии, Индонезии, Индии и Сингапуре — 22-23 года. Раньше всех на планете половую жизнь начинают скандинавы: в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии у девушек и парней это событие приходится на 16 лет, а в Исландии — на 15. Данных по Эстонии там, к сожалению, нет.

В то же время ученые из Университета Ратгерса в Нью-Джерси в своем исследовании, опубликованном в 2021 году, заметили, что люди в целом стали откладывать свои первые сексуальные контакты, как и вступление в брак. Так, если в 1990 году семьи создавали примерно в 24 года, то в 2022 году возрастная планка повысилась до 30 лет. Количество случайных половых контактов также начало сокращаться.

Ответ на вопрос о том, когда нужно лишаться девственности, конечно, очевиден: когда вы будете к этому готовы и почувствуете, что действительно хотите этого. Но что по поводу „золотого возраста“ говорят ученые?