Что происходит с организмом, если долго хранить девственность?(4)
Звезда американских кинокомедий Ребел Уилсон недавно призналась, что была девственницей до 35 лет. Это внезапно привело к бурным дебатам в соцсетях: вредно ли для организма так долго жить с девственностью или нет?
Подробностями своей интимной жизни 44-летняя Ребел Уильямс поделилась с изданием People, анонсируя новые мемуары „Восстание Ребел“: „Обычно я просто выходила из комнаты во время разговора о сексе. Но как-то зашла речь о том, что 24 года — это очень поздно. Я сидела там и думала: „Боже мой, а мне 35. Какого черта? Я буду выглядеть самой большой неудачницей““, передает Psychologies.
Актриса выразила надежду, что ее признание чем-то поможет молодым людям, ведь многие переживают, что с ними что-то не так, если они до сих пор не потеряли девственность, и терпят насмешки от сверстников. Так, она сама сказала подруге, желая избежать вопросов, что лишилась девственности в 23 года, якобы чтобы просто покончить с этим.
„Не всем доводится заниматься сексом в подростковом возрасте. Вы можете подождать, если еще не готовы и не чувствуете себя достаточно взрослым“, — подчеркнула Уильямс.
Возраст потери девственности в мире
Согласно статистике Worldpopulationreview, средний возраст потери девственности в США, Великобритании и Канаде колеблется в районе 18 лет. Дольше всего выхода в мир „большого секса“ молодые люди ждут в Малайзии, Индонезии, Индии и Сингапуре — 22-23 года. Раньше всех на планете половую жизнь начинают скандинавы: в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии у девушек и парней это событие приходится на 16 лет, а в Исландии — на 15. Данных по Эстонии там, к сожалению, нет.
В то же время ученые из Университета Ратгерса в Нью-Джерси в своем исследовании, опубликованном в 2021 году, заметили, что люди в целом стали откладывать свои первые сексуальные контакты, как и вступление в брак. Так, если в 1990 году семьи создавали примерно в 24 года, то в 2022 году возрастная планка повысилась до 30 лет. Количество случайных половых контактов также начало сокращаться.
Ответ на вопрос о том, когда нужно лишаться девственности, конечно, очевиден: когда вы будете к этому готовы и почувствуете, что действительно хотите этого. Но что по поводу „золотого возраста“ говорят ученые?
Как девственность влияет на организм
В исследовании 2007 года отмечается, что, если мужчины впервые вступают в половую связь в возрасте от 21 до 23 лет, у них могут возникать проблемы с эрекцией и оргазмами. А у парней, которые занялись сексом в 20 лет, риски возникновения проблем с возбуждением вырастали на 59% по сравнению с теми, что были „в строю“ с 17 лет.
У мужчин может возникать беспокойство по поводу процесса (вероятно, из-за отсутствия опыта) — именно это приводит к преждевременной эякуляции или эректильной дисфункции.
В некоторых исследованиях говорится, что у мужчин может возникать беспокойство по поводу процесса (вероятно, из-за отсутствия опыта) — именно это приводит к преждевременной эякуляции или эректильной дисфункции.
Сет Айзенберг, генеральный директор the PAIRS Foundation, согласен, что люди, теряющие девственность позже, чем другие, могут испытывать сложности с возбуждением. Он также напомнил о преимуществах здоровой сексуальной жизни, которая укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, улучшает сон, когнитивные способности и в целом удлиняет жизнь человека. Отмечают ученые и такие позитивные эффекты от секса, как укрепление мышц малого таза и мочевого пузыря.
Отдельное исследование, проведенное в 2016 году, показало, что люди считают девственниц менее привлекательными, чем девушек с сексуальным опытом. Это тоже может негативно влиять на эмоциональную сферу женщин — прежде всего на их самооценку. Кстати, сами девственницы, участвовавшие в опросе, соглашались с тем, что те, кто позже начинают половую жизнь, меньше нравятся окружающим людям.
Справедливости ради, ученые замечают, что еще хуже терять невинность слишком рано, например, в 14 лет. С сексуальными проблемами впоследствии могут столкнуться парни — речь снова про возбуждение и оргазмы. Кроме того, потеря девственности в юном возрасте обычно связана с рискованным сексуальным поведением, частой сменой партнеров и в конечном итоге — с заболеваниями, передающимися половым путем.