Будьте осторожны с тем, что вы говорите! Таллиннский астролог дала наставления на конец апреля

Что это нам даст? - прилив энергии, уверенности в себе, мотивации и оптимизма. Растущая Луна также дает ментальные силы.

14-15 апреля лучше снизить физическую нагрузку и относится бережнее ко своему здоровью, поддерживайте иммунитет и не перенапрягайтесь.

19 апреля - Экадаши, благоприятный день для поста. Пост - это не просто отдых для пищеварения. Ограничивая себя в еде, мы освобождаем энергию, которую можно направить в нужное русло, в зависимости от потребностей.

Ретроградный Меркурий продлится до 24 апреля. Мышление может быть хаотичным, общение более агрессивным, что рождает недопонимания. Все также перепроверяем документы, внимательно относимся к деталям, уточняем, правильно ли вы поняли, что именно от вас требуется, или наоборот, поняли ли сотрудники, чего вы хотите от них?

Прекрасное время для творческих людей, для развития интуиции, для работы с подсознанием. Также многие отметят яркие и запоминающиеся сны. Посетите выставки, сходите в театр, вдохновитесь необычным искусством. Не все может быть выражено словами, почувствуйте, увидеть то, что находится за гранью реальности.

22-27 апреля. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, слова могут ранить глубже ножа. Особенно тех, кто с вами рядом долгие годы. Берегите отношения и не обещайте того, что не сможете выполнить.

24 апреля. Полнолуние - не придирайтесь по мелочам, к себе тоже. Найдите баланс в отношениях между брать и давать.

Марс уже долгое время формирует не самые позитивные соединения и мы видим растущее количество конфликтов. Эта тенденция немного изменится, Марс и Раху скоро соединятся с 23 апреля до 1 июня в знаке Рыб, что ослабит огненную сторону Марса, но не уберет вспыльчивость и раздражительность.

Если у вас есть незавершенные проекты это отличное время для их реализации. Марс в Рыбах прекрасно поможет решить проблемы по мере поступления, если человек не начнет размышлять о сути бытия вместо того, чтобы доделать ремонт.