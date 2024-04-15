Будьте осторожны с тем, что вы говорите! Таллиннский астролог дала наставления на конец апреля
Давайте посмотрим какие тенденции ожидаются в ближайшее время. C 14 апреля Солнце сменило знак и находится в первом знаке зодиака Овен. Это можно назвать началом Солнечного года, и во многих странах, как например в Тайланде отмечается большим праздником Сонгкран, который переводится как „Великий переход“.
Что это нам даст? - прилив энергии, уверенности в себе, мотивации и оптимизма. Растущая Луна также дает ментальные силы.
14-15 апреля лучше снизить физическую нагрузку и относится бережнее ко своему здоровью, поддерживайте иммунитет и не перенапрягайтесь.
19 апреля - Экадаши, благоприятный день для поста. Пост - это не просто отдых для пищеварения. Ограничивая себя в еде, мы освобождаем энергию, которую можно направить в нужное русло, в зависимости от потребностей.
Ретроградный Меркурий продлится до 24 апреля. Мышление может быть хаотичным, общение более агрессивным, что рождает недопонимания. Все также перепроверяем документы, внимательно относимся к деталям, уточняем, правильно ли вы поняли, что именно от вас требуется, или наоборот, поняли ли сотрудники, чего вы хотите от них?
Прекрасное время для творческих людей, для развития интуиции, для работы с подсознанием. Также многие отметят яркие и запоминающиеся сны. Посетите выставки, сходите в театр, вдохновитесь необычным искусством. Не все может быть выражено словами, почувствуйте, увидеть то, что находится за гранью реальности.
22-27 апреля. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, слова могут ранить глубже ножа. Особенно тех, кто с вами рядом долгие годы. Берегите отношения и не обещайте того, что не сможете выполнить.
24 апреля. Полнолуние - не придирайтесь по мелочам, к себе тоже. Найдите баланс в отношениях между брать и давать.
Марс уже долгое время формирует не самые позитивные соединения и мы видим растущее количество конфликтов. Эта тенденция немного изменится, Марс и Раху скоро соединятся с 23 апреля до 1 июня в знаке Рыб, что ослабит огненную сторону Марса, но не уберет вспыльчивость и раздражительность.
Если у вас есть незавершенные проекты это отличное время для их реализации. Марс в Рыбах прекрасно поможет решить проблемы по мере поступления, если человек не начнет размышлять о сути бытия вместо того, чтобы доделать ремонт.
Не следует отвлекаться на детали, соблазнов будет много и, начав делать одно, очень легко уйти от сути решая сотни других важных дел. Крайностью может стать философское безделье, зависание в саду или гараже, некая пассивность и уход от общества - но возможно для вас сейчас это именно то, что нужно.