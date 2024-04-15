Интервальное голодание и другие опасные диеты: что стоит знать перед экспериментами с организмом
Летний сезон уже на пороге, а значит в ход идут всевозможные диеты, которые призваны поддержать фигуру в отличном состоянии. Однако специалисты предупреждают — многие из них крайне вредны и даже опасны.
Диетолог Николай Викторов рассказал WomanНit о популярных и самых неоднозначных диетах на сегодняшний день — будьте с ними осторожны.
1. Кетодиета
Отказ от углеводов в разумном количестве не повредит, а полная отмена этого элемента может привести к сбоям во всем организме. Николай: „При кетозе, который возникает из-за отказа от углеводов, организм начинает извлекать энергию из жиров, высвободившиеся кетоны приведут к интоксикации. Не прибегайте к данной диете без контроля врача“.
2. Интервальное голодание
Многие женщины искренне полагают, что голодание — отличный способ похудеть в сжатые сроки. Опять же, в разумных пределах. Диетолог: „Для организма любое голодание — стресс, неважно, интервальное оно или затяжное. Вы лишь спровоцируете развитие панкреатита или застоя желчи при таком сбое в режиме питания“.
3. Монодиеты
Продержаться на одном продукте в течение долгого времени не получится без вреда для здоровья. Конечно, периодический детокс не помешает, однако в целях быстрого похудения прибегать к монодиете точно не стоит. „Организм недополучает важные элементы, начинает накапливать либо углеводы, либо белки, либо жиры. Происходит серьезный дисбаланс, и о похудении не идет никакой речи“, — поясняет диетолог.
4. Белковая диеты
Одна из самых популярных и неоднозначных диет. Как говорит наш эксперт, вы не можете знать без предварительного исследования, на каком уровне поддерживается белок в вашем организме. Возможно, вам совершенно не нужно дополучать лишнюю дозу, слишком большое количество определенных элементов вредит так же, как и дефицит веществ в организме.