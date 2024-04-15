Досуг
15.04.2024, 09:47

Открываем сезон: как правильно выбрать клубнику

 
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ФОТО: Puppy 9 | Shutterstock

На прилавках уже появилась первая клубника, эту вкусную ягоду любят без преувеличения все. Чтобы не навредить себе, важно научиться правильно ее выбирать, пишет „Ева“.

Для любителей ягод вот-вот наступит самый настоящий рай: клубника, малина, голубика, крыжовник и прочие дары будут продаваться в изобилии. Одной из первых на прилавках появится клубника, вкусная и сочная. Эта красавица может похвастаться целым набором полезных свойств и прекрасным составом. Многие современные ученые утверждают, что клубника является одним из самых лучших продуктов, которые может употреблять человек.

Но чтобы получить от клубники максимум пользы, важно правильно ее выбрать. А как? Например, чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Перед употреблением ягоду нужно тщательно промыть, чтобы избежать риска заражения серьезными заболеваниями.

Как правильно выбрать клубнику?

  1. Убедиться, что ягоды сухие и не имеют признаков гниения.

  2. Обратить внимание на цвет. У клубники он должен быть однородным и насыщенным, а у листиков „чашечек“ — зеленые, без признаков увядания.

  3. Проверить поверхность ягод. Она должна быть эластичной, блестящей и гладкой, без видимых вмятин и повреждений.

  4. Проверить запах. Клубника должна иметь насыщенный ягодный аромат.

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RusDelfi
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