Открываем сезон: как правильно выбрать клубнику

Для любителей ягод вот-вот наступит самый настоящий рай: клубника, малина, голубика, крыжовник и прочие дары будут продаваться в изобилии. Одной из первых на прилавках появится клубника, вкусная и сочная. Эта красавица может похвастаться целым набором полезных свойств и прекрасным составом. Многие современные ученые утверждают, что клубника является одним из самых лучших продуктов, которые может употреблять человек.

Но чтобы получить от клубники максимум пользы, важно правильно ее выбрать. А как? Например, чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.