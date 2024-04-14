Образование тромбов можно предотвратить, если употреблять эти продукты

Это можно сделать не только с помощью медикаментов, но и употребляя определенные продукты. Вот некоторые из них - включите их в свой рацион, советует Womanhit.

Гранат

Этот фрукт содержит в себе много аскорбиновой кислоты, а также витамины Р, В6 и аминокислоты, которые отвечают за работу сердца, придают тонус сосудам, а также снижают артериальное давление. Кроме того, в нем содержится много витамина К, который улучшает внешний вид капилляров кожи, уменьшает покраснение и видимость расширенных кровеносных сосудов. Так что женщинам старшей возрастной группы он просто необходим.

Свекла

Благодаря своему высокому содержанию клетчатки и волокнистой структуре, свекла очень хорошо удерживает воду в организме. При чем при варке ее полезные свойства не теряются, а наоборот, под воздействием температуры клетчатка становится еще более активной. Кроме того, свекла имеет приятный сладковатый вкус, что делает ее популярным компонентом для салатов, гарниров и даже десертов.

Шоколад

Какао, содержащееся в шоколаде, активно помогает усваиваться углеводам и липидам. Чтобы поддерживать здоровье сосудов и сердца, нужно съедать всего лишь 30 граммов какао в день. В нем также содержатся полифенолы, которые стимулируют естественную выработку оксида азота. Он, в свою очередь, вызывает расслабление и расширение сосудов, благодаря чему улучшается кровоток.

Черная смородина

Эта полезнейшая ягода богата аскорбиновой кислотой, которая принимает участие в обмене липидов в организме. Нужно съедать всего 30 ягод в день, чтобы обеспечить организм витамином С. Кроме того, в ней содержится много полезных микроэлементов, таких как медь и свинец. Благодаря им мышцы становятся крепче, что способствует улучшению тонуса сосудов.

Мед

Употребление даже небольшого количества меда может положительно сказаться на сосудах. Известно, что продукты пчеловодства богаты множеством полезных микроэлементов, металлов и солей. Благодаря своим свойствам мед повышает эластичность сосудистой стенки, укрепляет сердечную мышцу.