ФОТО | Популярный в Финляндии бренд корейской косметики Smuuti Skin теперь появился и в Эстонии

Smuuti Skin - доступный бренд корейской косметики, ориентированный на поколение Z. Бренд стремится положительно влиять на жизнь молодых людей за пределами ухода за кожей. Smuuti Skin сочетает в себе высокое качество и разработки корейской индустрии красоты с доступной ценой. Все продукты содержат ингредиенты, напоминающие смузи, для увлажненной и питательной кожи.

11 апреля в в шоуруме Polhem в Таллине состоялась вечеринка по случаю запуска бренда Smuuti Skin. Основательница бренда Smuuti Skin, Jenni Ahokas, также приехала в Эстонию, чтобы представить свои инновационные продукты.

„Я хотела создать бренд, который подчеркивает удивительное соотношение цены и качества корейской косметики. Для меня простые, но эффективные средства по уходу за кожей - ключ к успеху“, - говорит Jenni , основательница бренда. Она также добавила, „Мы очень рады запуску в Эстонии и надеемся, что Smuuti Skin будет встречен тепло. Мы хотели бы предложить доступные и эффективные продукты эстонской аудитории“.

Продукцию Smuuti Skin можно найти в магазинах Kaubamaja, Tradehouse, Prisma, Loverte, а также на паромах Tallink и Viking Line.

Смотрите, кто пришел познакомиться с новой корейской косметикой!