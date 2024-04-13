Можно есть каждый день: 3 десерта, которые не повышают уровень сахара в крови(1)
Чрезмерное употребление сахара не полезно даже для здоровых людей, а если у вас предиабет, то вам особенно важно вести здоровый образ жизни и внимательно следить за рационом. Но это не означает, что вам нельзя есть десерты, ведь существует множество вкусных блюд, которые не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови, рассказывает „Фокус“.
Очень часто какие-либо ограничения работают прямо в противоположную сторону, поэтому если вы стремитесь контролировать потребление сахара, то стоит обратить внимание на более здоровые и полезные варианты десертов. Диетолог Джесси Федер рассказал о трех восхитительных лакомствах, которыми вы можете наслаждаться ежедневно, не беспокоясь резких скачках сахара в крови. Об этом пишет She Finds.
Яблоки с арахисовой пастой
Когда дело доходит до удовлетворения тяги к сладкому, то кусочки яблока в сочетании с арахисовой пастой — это идеальное сочетание. По словам Джесси Федер, „ломтики яблок не будут так сильно повышать уровень сахара в крови, если их сочетать с полезными жирами, такими как арахисовая паста“. Полезные жиры, присутствующие в ореховой пасте, играют решающую роль в стабилизации уровня сахара в крови. Федер подчеркивает: „Сочетание любых фруктов со здоровыми жирами поможет предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови“. Более того, содержание клетчатки в яблоках также помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает этот десерт крайне выигрышной комбинацией.
Греческий йогурт с ягодами
Если вам хочется чего-то сливочного и сытного, вам подойдет полезный для кишечника греческий йогурт с ягодами. „Греческий йогурт с ягодами — еще один отличный полезный десерт даже для людей в преддиабетическом состоянии“, — отмечает диетолог. Высокое содержание белка и полезных жиров в греческом йогурте помогает контролировать уровень сахара в крови. „Клетчатка фруктов также помогает контролировать уровень сахара в крови“, — объясняет Федер. Этот десерт не только доставит удовольствие вашим вкусовым рецепторам, но и обеспечит питательный заряд для организма.
Запеченные яблоки с корицей
Запеченные яблоки с щепоткой корицы — восхитительное лакомство, которое не делает ваш уровень глюкозы в крови похожим на американские горки. „Запеченные яблоки с корицей — отличный вариант десерта для людей, страдающих преддиабетом“, — отмечает Федер. Богатое клетчаткой яблоко помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови, корица также известна своей способностью регулировать уровень сахара в крови. Этот десерт — отличный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье.
Поддержание здорового уровня сахара в крови не обязательно означает полный отказ от десертов. Включение этих трех десертов в ваш рацион может добавить сладости в вашу жизнь без ущерба для здоровья. Однако помните, что умеренность является ключевым моментом, даже если речь идет о здоровых вариантах десертов.