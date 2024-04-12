Правда о сексе в долгосрочных отношениях или почему он становится реже
Секс в долгосрочных отношениях стал редким, скучным, неловким и, возможно, даже обязательным, а не соблазнительным? Не волнуйтесь! Вы не одни такие. Как все мы стареем и меняемся со временем, так меняется и наша сексуальная жизнь. То, что заводило и возбуждало вас в первый раз, сейчас может уже не нравиться. Но почему так происходит? И что с этим можно сделать? Рассказывает Delfi Life.
Очевидно, что секс в какой-то момент был на первом месте в повестке дня почти каждого человека. В подростковом возрасте разговор чаще всего шел о том, хотим ли мы секса в первый раз, в двадцатилетнем — о том, сколько секса у каждого из нас бывает, затем мы перешли к экспериментам. Но теперь, когда мы состоим в длительных отношениях, секса стало меньше. Почему?