Правда о сексе в долгосрочных отношениях или почему он становится реже

Секс в долгосрочных отношениях стал редким, скучным, неловким и, возможно, даже обязательным, а не соблазнительным? Не волнуйтесь! Вы не одни такие. Как все мы стареем и меняемся со временем, так меняется и наша сексуальная жизнь. То, что заводило и возбуждало вас в первый раз, сейчас может уже не нравиться. Но почему так происходит? И что с этим можно сделать? Рассказывает Delfi Life.