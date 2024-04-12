Диета для мозга: 5 продуктов, которые помогут предотвратить болезнь Альцгеймера

К счастью, есть масса вкусных продуктов, которые вы можете добавить в свою тарелку, чтобы оздоровить мозг и снизить риск болезни Альцгеймера. Нейробиолог Роберт Лав поделился пятью вариантами продуктов, употребляя которые, вы сможете улучшить работу мозга. Об этом пишет She Finds.

Яйца

Яйца — являются источником белка, крайне необходимого для вашего здоровья в целом, включая мозг. „Многие люди не согласны с этим, но наука очень ясна“, — говорит Лав. Эксперт отмечает, что яйца богаты витаминами группы B, селеном и холином — предшественником нейромедиатора ацетилхолина, жизненно важного для памяти. Лав отмечает, что недавние исследования развенчали миф о том, что холестерин в яйцах повышает уровень холестерина в сыворотке крови, делая их безопасным вариантом для здоровья мозга.

Сардины

Следующими в списке идут сардины, которые обладают обилием жирных кислот омега-3, особенно DHA. Учитывая, что мозг в основном состоит из жира, употребление полезных жиров, к примеру тех, что содержатся в сардинах, может творить чудеса. „Он дает вашему мозгу сырье для создания новых клеток мозга, сырья, необходимого для образования и восстановления клеток мозга“, — говорит Лав. Он рекомендует ежедневно принимать около 2000 мг DHA для оптимального здоровья мозга.

Шоколад и какао

Кто бы мог подумать, что употребление шоколада может быть полезно для мозга. Но, оказывается, шоколад предлагает массу преимуществ, даже когда дело касается вашего мозга. „Исследования показывают, что какао улучшает память у здоровых взрослых, так как способствует так называемому нейрогенезу — росту новых клеток мозга, и ангиогенезу — росту новых кровеносных сосудов“, — говорит Лав. Кроме того, его потребление может снизить риск инсульта, что делает шоколад вкусным, но мощным союзником против снижения когнитивных функций.

Черный рис