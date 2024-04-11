Как избавиться от мимических морщин: 10 советов, которые вернут коже молодость
Мимические морщины — это морщины и заломы, которые появляются на коже вследствие эмоций и мимики. Они не всегда зависят от возраста, поэтому важно знать способы, которые помогут предотвратить их появление и сохранить молодость и сияние кожи, рассказывает „Фокус“.
Мимические линии — это складки, которые образуются на лице, когда мы улыбаемся, хмуримся, щуримся или поднимаем брови. В молодости эти морщины едва заметны и исчезают, когда мышцы лица расслабляются. Однако с возрастом кожа теряет эластичность и коллаген, в результате чего эти морщины становятся более выраженными и постоянными. Помимо старения, такие факторы, как воздействие солнца, курение и генетика, могут ускорить образование заломов и мимических морщин. Если вы также заметили эти морщины, воспользуйтесь советами, которые помогут от них избавиться. Об этом пишет Health Shots.
Пейте больше воды
Чтобы кожа была молодой и сияющей, правильное увлажнение имеет решающее значение. Употребление большого количества воды помогает поддерживать эластичность кожи, сохраняя ее увлажненной изнутри.
Ежедневно используйте увлажняющий крем
Дерматолог доктор Ринки Капур говорит: „Чтобы ваша кожа была хорошо увлажнена и питана, необходимо использовать увлажняющий крем. Вы можете использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой на основе геля, чтобы уменьшить появление морщин“.
Используйте ретиноиды
Ретиноиды являются мощным ингредиентом для кожи, который уменьшает проявление заломов и морщин. Они работают, стимулируя выработку коллагена и способствуя обновлению клеток, в результате чего кожа становится более гладкой и молодой. Используйте их после консультации с дерматологом.
Защищайте кожу от солнца
Солнечные лучи могут ускорить процесс старения и привести к образованию мимических морщин. Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF ежедневно, даже в пасмурные дни. Ношение шляпы и солнцезащитных очков также может обеспечить дополнительную защиту.
Делайте упражнения для лица
Упражнения для лица помогут укрепить мышцы, лежащие под кожей, уменьшая появление мимических морщин. „Включите в свой распорядок дня такие упражнения, как поднятие лба, подтягивание глаз и щек, чтобы воздействовать на определенные области, склонные к образованию морщин“, — советует доктор Капур.
Избегайте сигарет и алкоголя
Курение и чрезмерное употребление алкоголя могут ускорить старение кожи и способствовать образованию морщин, в том числе мимических. Отказ от курения и умеренное употребление алкоголя могут помочь улучшить общее состояние здоровья и внешний вид вашей кожи.
Высыпайтесь
Недостаток сна может способствовать образованию мимических морщин и усугублять существующие. Старайтесь спать 7–9 часов каждую ночь, чтобы дать коже время на восстановление и регенерацию. Используйте шелковые наволочки, чтобы уменьшить трение и предотвратить появление складок на коже во время сна.
Придерживайтесь сбалансированной диеты
Питание играет огромную роль в том, как будет выглядеть ваша кожа. „Чтобы уменьшить признаки мимических морщин, придерживайтесь диеты, богатой антиоксидантами, витаминами и минералами“, — рекомендует доктор Капур. Включите в свой рацион больше фруктов, овощей, нежирных белков и полезных жиров и ограничьте потребление обработанных пищевых продуктов и сахара, которые способствуют воспалению и старению кожи.
Научитесь справляться со стрессом
Хронический стресс может привести к перепроизводству кортизола — гормона, разрушающего коллаген и эластин в коже, что приводит к образованию морщин. Практикуйте методы снижения стресса, например, медитация, йога, упражнения по глубокому дыханию или проводите больше времени на природе.
Используйте правильную косметику
„Включите в свою повседневную жизнь антивозрастные средства по уходу за кожей, содержащие такие ингредиенты, как ретиноиды, пептиды, антиоксиданты (например, витамины С и Е) и ингредиенты, повышающие выработку коллагена, такие как ниацинамид“, — советует доктор Капур. Эти компоненты помогут стимулировать выработку коллагена, улучшить текстуру кожи и со временем уменьшить появление мимических морщин.