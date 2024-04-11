Как избавиться от мимических морщин: 10 советов, которые вернут коже молодость

Мимические линии — это складки, которые образуются на лице, когда мы улыбаемся, хмуримся, щуримся или поднимаем брови. В молодости эти морщины едва заметны и исчезают, когда мышцы лица расслабляются. Однако с возрастом кожа теряет эластичность и коллаген, в результате чего эти морщины становятся более выраженными и постоянными. Помимо старения, такие факторы, как воздействие солнца, курение и генетика, могут ускорить образование заломов и мимических морщин. Если вы также заметили эти морщины, воспользуйтесь советами, которые помогут от них избавиться. Об этом пишет Health Shots.

Пейте больше воды

Чтобы кожа была молодой и сияющей, правильное увлажнение имеет решающее значение. Употребление большого количества воды помогает поддерживать эластичность кожи, сохраняя ее увлажненной изнутри.

Ежедневно используйте увлажняющий крем

Дерматолог доктор Ринки Капур говорит: „Чтобы ваша кожа была хорошо увлажнена и питана, необходимо использовать увлажняющий крем. Вы можете использовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой на основе геля, чтобы уменьшить появление морщин“.

Используйте ретиноиды

Ретиноиды являются мощным ингредиентом для кожи, который уменьшает проявление заломов и морщин. Они работают, стимулируя выработку коллагена и способствуя обновлению клеток, в результате чего кожа становится более гладкой и молодой. Используйте их после консультации с дерматологом.

Защищайте кожу от солнца

Солнечные лучи могут ускорить процесс старения и привести к образованию мимических морщин. Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF ежедневно, даже в пасмурные дни. Ношение шляпы и солнцезащитных очков также может обеспечить дополнительную защиту.

Делайте упражнения для лица

Упражнения для лица помогут укрепить мышцы, лежащие под кожей, уменьшая появление мимических морщин. „Включите в свой распорядок дня такие упражнения, как поднятие лба, подтягивание глаз и щек, чтобы воздействовать на определенные области, склонные к образованию морщин“, — советует доктор Капур.