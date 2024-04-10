Частое употребление жидкости помогает предотвратить цистит

Инфекция мочевого пузыря также может начаться из-за неправильного подтирания. „Стоит с раннего возраста приучать детей к тому, что после посещения туалета им необходимо подтираться спереди назад, потому что таким образом исключается перенос бактерий из прямой кишки и снижается риск воспаления“, — советует она.

Низкое потребление жидкости способствует циститу, поскольку тогда возбудители могут дольше задерживаться в мочевом пузыре и вызывать изменения слизистой оболочки. „Регулярное употребление жидкости и частое мочеиспускание помогают очистить мочевыводящие пути и, таким образом, удалить микроорганизмы, которым там не место“, — объясняет Валге-Ребане.

Аптекарь напоминает золотое правило – как и любое другое заболевание, цистит легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. „Профилактикой цистита является регулярное и достаточное потребление жидкости, регулярная интимная гигиена и правильная техники подтирания спереди назад“, — отмечает Валге-Ребане.

Цистит чаще поражает женщин в силу их анатомических особенностей. „Женские мочевыводящие пути короче мужских и расположены очень близко к анусу. Поэтому бактериям легче проникнуть в мочевой пузырь и вызвать там изменения слизистой оболочки“, — говорит она.

По словам провизора, коварная весенняя погода бросает вызов нашему измученному за долгую зиму организму и ослабленному иммунитету. „Если наш организм уже подвергся атаке, то на этом фоне могут обостриться и другие заболевания. То же самое относится и к циститу“, — говорит Керли Валге-Ребане. „По разным данным, 60-90% инфекций мочевого пузыря вызваны бактерией E. Coli (кишечная палочка) которая сама по себе распространена в нашем кишечнике. Цистит же возникает, когда этот микроб попадает в наши мочевыводящие пути в более высокой концентрации, поэтому здесь вполне применимо высказывание: не в то время, не в том месте и не в той концентрации“, — объясняет провизор.

При более легких симптомах помогут безрецептурные средства в аптеке

По словам аптекаря, первыми симптомами цистита являются постоянные позывы к мочеиспусканию, но количество мочи фактически отсутствует и/или появляется боль или покалывание в конечной фазе мочеиспускания. „При появлении этих симптомов стоит сразу начать пить больше жидкости, чтобы вымыть возбудителей из мочевыводящих путей. Такое частое употребление жидкости может уберечь от возникновения настоящего воспаления, если речь идет о более легких случаях заболевания“, — говорит провизор.

Травяные чаи, которые можно купить в аптеке, также хорошо помогают при цистите. „Чаи для заболеваний мочевого пузыря и почек, а также стоит использовать чай из толокнянки, полевого хвоща и листья березы – все эти средства являются мочевыводящими“, — приводит примеры Валге-Ребане.

Кроме того, аптекарь рекомендует препараты, содержащие клюкву и/или D-маннозу, которые уменьшают фиксацию микробов на слизистой оболочке мочевыводящих путей и, таким образом, они не могут вызвать раздражения внутренних органов. „Сочетание этого эффекта с частым приемом жидкости, которая вымывает микробы из мочевыводящих путей, может обеспечить быстрое облегчение при легких жалобах на цистит“.

Сильное воспаление требует лечения антибиотиками

К сожалению, по словам провизора, не существует конкретных и подтвержденных исследованиями рекомендаций по питанию, которые помогли бы предотвратить цистит. „Но все же одно исследование показало, что частое употребление мясных продуктов в определенной степени увеличивает долю кишечной палочки в кишечнике, и косвенно это может быть причиной усиления цистита“, — приводит она пример. „В любом случае при легких жалобах рекомендуется избегать продуктов, раздражающих мочевой пузырь – таких как кофе, алкоголь и подслащенные напитки“, — добавляет Валге-Ребане.

Если при более легких жалобах увеличение потребления жидкости или использование безрецептурных аптечных препаратов не принесли облегчения, то провизор рекомендует обратиться к врачу. „Вам обязательно следует обратиться к врачу, если у вас сильная боль внизу живота или если вы заметили кровь в моче. Чтобы справиться с сильным воспалением, необходимо лечение антибиотиками, чтобы предотвратить распространение воспаления на почки“, - заключает она.